米ホワイトハウスが1日（現地時間）、ホワイトハウスの公式カメラマンが撮影した李在明（イ・ジェミョン）大統領とトランプ大統領の韓米首脳会談現場の写真およそ40枚を共有サイトで公開した。

この日、写真共有サイト「フリッカー」のホワイトハウスのアカウントには、韓米首脳会談が行われた先月25日にトランプ大統領がホワイトハウスのウェストウイング入口で李大統領を迎える場面から、取材陣が退場してから両首脳が対話をする姿までを含む一連の写真が掲示された。

写真のトランプ大統領は李大統領がホワイトハウスのウェストウイングに到着すると、記者に向けてポーズを見せた後、右手を伸ばして李大統領を会談場所のオーバルオフィス側に案内した。

李大統領は首脳会談の直前にホワイトハウスの芳名録を作成したが、この席でトランプ大統領が李大統領の椅子を引く姿と李大統領が茶色のペンで「韓米同盟の黄金時代、強くて偉大な未来が新たに始まります。2025．8．25． 大韓民国大統領李在明」と書いた芳名録の内容も写真に含まれた。

特に李大統領がトランプ大統領の執務室「決断の机（Resolute Desk）」に手をつきながらトランプ大統領に何かを話す場面の写真が目を引いた。トランプ大統領は机に座り、その前に立つ李大統領がトランプ大統領の方に体を傾けながら左手は机に置いて右手を伸ばしながらトランプ大統領に話している。李大統領の両側には姜勲植（カン・フンシク）秘書室長と通訳がいる。

決断の机の上にはトランプ大統領が李大統領と韓国側の首脳会談随行者に贈る、サイン入りのMAGA（Make America Great Again、米国を再び偉大に）帽子が置かれている。

またトランプ大統領が机に座って帽子にサインをする間、李大統領がトランプ大統領から受けた画報集を見る姿、両首脳が執務室の机で写真撮影をして握手する姿、ホワイトハウス内閣会議室で太極旗（韓国の国旗）と星条旗を背景に李大統領と趙顕（チョ・ヒョン）外交長官、金正官（キム・ジョングァン）産業通商資源部長官が並んで座っている場面の写真もあった。また、トランプ大統領がFOXニュースの首脳会談関連の映像が出ている執務室のテレビモニターを見ながら李大統領に何か説明している場面の写真も公開された。