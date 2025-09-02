◆テニス ▽全米オープン（１日、米国・ニューヨーク）

２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が、同３位で２０２３年優勝、今年の全仏優勝のコリ・ガウフ（米国）に６−３、６−２のわずか６４分で快勝し、全米では５年ぶりのベスト８に進出した。日本女子が、４大大会でトップ３シードから金星を挙げるのは、２００６年全仏１回戦で、第３シードのナディア・ペトロワ（ロシア）を破った森上亜希子以来１９年ぶりだ。全米では史上初となる。

過去、４大大会で、大坂自身や伊達公子が上位シードになったことはあるが、相手として上位３シードと対戦し、金星を挙げた日本女子は少ない。１９７３年全豪準々決勝で、沢松和子が第３シードのバージニア・ウェード（英国）を破ったのが最初だ。

次に、伊達公子が、１９９４年全豪準々決勝で、第３シードのコンチタ・マルティネス（スペイン）を破った。伊達は、１９９６年ウィンブルドン４回戦で、同シードのマルティネスに再び勝っている。これに森上を加え、トップ３シード撃破は過去４回しかない。

４大大会４度の優勝を誇る大坂が、４大大会で上位３シードを破っていないのは不思議かもしれない。過去、日本女子が４大大会で上位３シードと対戦したのは５８回。通算４勝５４敗だ。大坂は、実は、過去２回しか上位３シードとの対戦がない。自身が上位３シードにランクされたときが７度あり、その時は、上位に勝ち上がらないと対戦できない。しかし、その内、ベスト８に到達できたのは２０２１年の全豪だけで、優勝に導いた。