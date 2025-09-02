お酒を飲んだら、エンジンはかかりません！！――。

アルコール検知器で酒気帯びを検知した場合、自動で車が運転できないようにするシステムの実証実験が１日、岐阜市で始まった。全職員が使える市の公用車６台で３０日まで検証する。

同市が創業の地の「Ｇｌｏｂａｌ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＧＭＳ）」（東京）と大手自動車部品メーカー「東海理化」が実験を行う。両社が共同開発した社用車管理システム「Ｂｑｅｙ（ビーキー）」の飲酒運転を防ぐ装置を使い、市も協力する。

車に乗る前にアルコール検知器でチェックすると、結果がスマートフォンに表示される。設定した基準値以上が検出されると赤字で「ＮＧ」と示され、管理者にも共有される。エンジンが始動できないように制御され、最新テクノロジーで「飲酒運転ゼロ」を実現する取り組みだ。

ＧＭＳの中島徳至・社長ＣＥＯは「お酒を飲んだら、車は乗れないという当たり前を社会に根付かせていきたい。この取り組みが多くの命を守り、安心して暮らせる社会の第一歩につながる」と強調した。同社は岐阜市から、革新的なアイデアで短期的に成長するスタートアップ企業「Ｇ―ＳＴＡ」に選ばれている。