沖縄尚学の初優勝で幕を閉じた夏の甲子園。その地方大会に、知的障害がある生徒が通う特別支援学校が挑戦しました。初出場だった去年は0対66で敗れましたが、その姿に憧れて入部した1年生も。19人の球児が全力で挑む2年目の夏を追いました。

【写真を見る】「先輩たちともっと野球を…」1年生が流した悔し涙

元メジャーリーガーも応援 特別支援学校“2年目”の夏

東京・世田谷区の「青鳥特別支援学校」の野球部部員たちは皆、軽度の知的障害があります。

久保田浩司 監督

「口でぱっと言ったことは、なかなか理解するのが難しいところがある。できるだけ見本を示して、こうやるんだよというのを形で示すと、理解しやすいところはある」

2024年、全国で初めて特別支援学校の単独チームとして夏の大会に出場。結果は0ｰ66で敗戦しました。

新チームの船出も厳しいものでした。2024年9月の大会も0ｰ66で敗戦。

久保田浩司 監督

「同じ66点から始まった新チームですから、これがいかに失点を少なくして得点を増やせるか。そういう意味では価値のある66失点だという見方をしたいと思います」

1月、グラウンドには元メジャーリーガーの岩隈久志さんの姿がありました。

岩隈久志さん

「昨年の夏の大会の、青鳥のニュースを見てたというのもあった。キャッチボールも上手くなっていく姿もありましたし」

そして新年度になり、1年生が9人入部しました。

「アウト1個とるたびにすごく喜んでた」 去年の大会を観戦し入部した新入生

1年生のレギュラー、セカンドを守る上野空虎くん。小学校から野球を始めた上野くんは、去年の大会を観戦し、この学校への進学を決めたといいます。

1年 上野空虎くん

「去年の夏の大会を球場で見てました。すごく雰囲気良くて、アウト1個とるたびにすごく喜んでたり」

父 智一さん

「試合見てる最中から『俺も行きたい。青鳥で（野球を）やりたい』と」

その理由の一つには…

1年 上野空虎くん

「ヒット打って、ショートを守って、守備も安定してて」



父 智一さん

「（観戦中に）『岩本くんと二遊間守るんだ』と」

チームの要・2年生の岩本大志くん。

――岩本くんはどんな存在?



1年 上野空虎くん

「でもやっぱり憧れですね。周りと比べて全然レベルが違う子が1人いる」

入部から2か月、すっかり打ち解けた2人。

1年 上野空虎くん

「憧れの先輩です。でも俺の方が守備は上手い」



2年 岩本大志くん

「いや、俺です」



1年 上野空虎くん

「俺です。俺の方が守備上手い」

久保田浩司 監督

「今までにない競争が生まれてることが、すごく今、チームとして大きいと思う。(去年の大会での)どんな逆境にもめげずに、皆で声を掛け合ってた姿に、そこに共感する子たちがまた次の世代で入ってきてくれた」

大会に出られない女子部員「それでもいいから野球部に入りたい」

本来なら部員全員が背番号をもらえるはずですが、1年生の女子部員・小山紫織さんは登録を外れました。

久保田浩司 監督

「大会の参加規定で女子の生徒は出られない。一生懸命練習して、練習試合にも出ている。男子生徒と一緒にやっている部員ですから」

――紫織さんは家ではどんな子?

父 太一さん

「割とよくしゃべってるイメージ」



姉 雪那さん

「すごく運動が好きで、前は家で普通に筋トレを始めて」



父 太一さん

「昔から活発でしたね」

運動が大好きで、小さい頃は公園を夢中で走り回っていた詩織さん。これまで野球は未経験でしたが、毎日のように運動ができることに魅力を感じ、野球部に入部。

1年 小山紫織さん

「キャッチできると嬉しかったです。フライ初キャッチです。なのでもっと頑張りたいです」



父 太一さん

「公式戦には出られないよ、練習試合は多分出られるけどと伝えた。『それでもいいから私は野球部に入りたい』と」

男子部員に交じり、2か月間練習に励んだ紫織さん。選手ではなく、マネージャーとしてベンチに入ることになりました。

父 太一さん（大会前日）

「ユニホームじゃないんだね」



紫織さん

「そうそう、この制服で行くの」

父 太一さん

「試合中もその制服で入るの。そうなんだ。背番号がないだけじゃないんだ」



紫織さん

「試合で戦わないから」



父 太一さん

「詩織ちゃん、試合に出たいと思う?」



紫織さん

「うん」



父 太一さん

「そりゃそうだよね」

織さん

「最初は別に試合に出なくてもいいかなと思ってたんですが、練習とか、練習試合とかしてて、やっぱり私も出たいなという思いが強くなっていきましたね。ベンチには入れるので、ベンチでの自分の役割を全うしたい。スコアも応援も皆に勇気を与えたい」

0ｰ66から1年…青鳥初得点 「また新たな“成長”に繫がれば」

2025年7月6日、青鳥野球部の2年目の夏が始まります。

小山紫織さんの父

「うちで一番声大きいんだから、試合会場でも一番大きい声出したらいいよ、と送り出してきました」



上野空虎くんの父

「一つの白球を思い切り追いかけて、楽しくやってもらえればいいんじゃないか」

上野くんは2番セカンド、岩本くんは3番ショートで、先発出場。ピッチャーは1年生エースの禰秈田翔くんです。



去年はエラーが続出し11点を失った初回ですが、今年は3失点に抑えました。攻撃では、上野くんの一打で1点をとり、夏の大会で初めての得点を記録しました。



しかし、1ｰ22（5回コールド）で敗戦。

――青鳥にとって夏初めての得点



1年 上野空虎くん

「はい、嬉しかったです」



――でも、その言葉とは裏腹に…



「悔しかったですね。先輩たちともっと野球がしたかったので」

3年 後藤浩太くん

「でも1点とれたじゃん。きょう、お前、塁出たっけ。俺は（塁）出てないから、正直どっちが上手いと思う?俺と上野、お前だろ?」



1年 上野空虎くん

「俺っすね…」

1年 小山紫織さん

「すごく活躍してて、すごくがんばってて、1点がとれたというのは本当に嬉しいです」

久保田浩司 監督

「あれだけ上野が泣いて悔しがってね、これも高校野球のいいところですし、こういう悔しさを次のバネにして、また新たな、学校名の通りで“成長”に繋がれば」