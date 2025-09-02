¸µ£Î£Í£Â£´£¸¡¦µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¡Âè£±»ÒÇ¥¿±¡Ö½Ð»º¤ÏÍèÇ¯¤òÍ½Äê¡×»Å»ö¤Ï·ÑÂ³¤Î°Õ¸þ¡ÄºòÇ¯°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§
¡¡¸µ£Î£Í£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÇÂè£±»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛÂè°ì»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Öº£Æü¤ÏÆüº¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÂçÀÚ¤Ê³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢Âç»ö¤ÊÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè£±»Ò¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö½Ð»º¤ÏÍèÇ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥à¥Á¥à¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿µÈÅÄ¡£¡Öº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»º¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²ÈÂ²¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼þ¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¸Â¤êº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ª»Å»ö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿µÈÅÄ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥«¥ê¥ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥¢¥«¥ê¥ó¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡×¡ÖÎÞ½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÏºòÇ¯£´·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£