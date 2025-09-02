コンビニチェーン・ファミリーマートでは８月からドジャース・大谷翔平投手を「おむすびアンバサダー」としてＣＭキャラクターに起用した「シンおむすび二刀流、発表。」キャンペーンを展開している。

ファミリーマートでは、おにぎり専門店ぼんごと、創業明治４年の肉の老舗「柿安」の２つの名店監修による進化系（シンカケイ）と新贅沢（シンゼイタク）、２つの“シン”おむすびが快進撃。新キャンペーン開始以降、おむすびの店舗あたりの売上が３月に実施した「おむすび二刀流、解禁。」に続き、前年比１２０％を達成したことを発表した。また、ぼんご＆柿安監修の新商品２種も２日に発売開始された。

「ぼんご監修 大きなおむすび 鮭マヨネーズと生たらこ」及び「柿安監修 牛すき」が発売から１週間で累計販売数合計１５０万食を突破したことも発表された。

◆「おにぎり ぼんご」女将 右近由美子さんコメント

３月に発売した「手巻 肉そぼろ（卵黄ソース）」の出来がとてもよく、もっと大きなサイズで楽しんでいただきたいと感じていました。具材とお米の美味しさを、これまで以上に楽しんでいただけると思います。

◆「株式会社柿安本店」事業本部マネージャー商品開発担当・松田和典さんコメント

海老の風味と食感を楽しんでいただけるよう、海老を２尾使用しました。マヨネーズソースには隠し味として柑橘の爽やかさを加え、ごはんと絶妙にマッチする味わいに仕上げています。