ブリヂストンスポーツ、ゴルファーのパフォーマンスを引き出すことを目指したゴルフソックス「BITER GRIP」を発売
ブリヂストンスポーツは、ゴルファーの足元を支えるサポート機能ソックスの「HYPERSOX」シリーズから、ゴルフシューズの中で足裏の滑りを抑制し、ゴルファーのパフォーマンスを引き出すことを目指した新カテゴリーのゴルフソックス「BITER GRIP」をレギュラー丈とアンクル丈で発売する。
同商品は、同社のスパイクレスシューズ「ゼロ・スパイク バイター ツアー」の高いグリップ力を誇るアウトソールをイメージし、ソックスの足裏にシリコーンプリント加工を施した。これによって、シューズの中でのグリップ力が44％向上（同社現行ゴルフシューズのインナー生地との摩擦係数を測定。シリコーンプリントを施していない同社ソックス対比（同社調べ））し、スイング時や歩行時の安定した足元をサポートする。また、土踏まずのアーチを持ちあげて支える機能、つま先とかかと部分はパイル仕様でクッション性を持たせるなど、好評の「HYPERSOX」シリーズのベーシック機能も備えている。
どんなシューズとも相性の良いシンプルなデザインとカラーバリエーション3色（BK、GE、WH）で展開する。
同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく考え。
［小売価格］
BITER GRIP レギュラー丈：2970円
BITER GRIP アンクル丈：2640円
（すべて税込）
［発売日］9月19日（金）
ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone