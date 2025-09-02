ブリヂストンスポーツは、ゴルファーの足元を支えるサポート機能ソックスの「HYPERSOX」シリーズから、ゴルフシューズの中で足裏の滑りを抑制し、ゴルファーのパフォーマンスを引き出すことを目指した新カテゴリーのゴルフソックス「BITER GRIP」をレギュラー丈とアンクル丈で発売する。

同商品は、同社のスパイクレスシューズ「ゼロ・スパイク バイター ツアー」の高いグリップ力を誇るアウトソールをイメージし、ソックスの足裏にシリコーンプリント加工を施した。これによって、シューズの中でのグリップ力が44％向上（同社現行ゴルフシューズのインナー生地との摩擦係数を測定。シリコーンプリントを施していない同社ソックス対比（同社調べ））し、スイング時や歩行時の安定した足元をサポートする。また、土踏まずのアーチを持ちあげて支える機能、つま先とかかと部分はパイル仕様でクッション性を持たせるなど、好評の「HYPERSOX」シリーズのベーシック機能も備えている。

どんなシューズとも相性の良いシンプルなデザインとカラーバリエーション3色（BK、GE、WH）で展開する。

同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく考え。

［小売価格］

BITER GRIP レギュラー丈：2970円

BITER GRIP アンクル丈：2640円

（すべて税込）

［発売日］9月19日（金）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone