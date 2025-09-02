ハーゲンダッツ ミニカップに、“ほくほく感”と豊かな風味を感じる「マロン＆クレームシャンティ」が登場。

こだわりのマロンと上品なクリームが重なる味わいの新アイスクリームが、期間限定で発売されます！

ハーゲンダッツ ミニカップ「マロン＆クレームシャンティ」

発売日：2025年9月2日(火)

価格：351円(税込)

内容量：110ml

販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

ハーゲンダッツのミニカップに、栗の豊かな風味と“ほくほく感”を楽しめる「マロン＆クレームシャンティ」が新たに登場。

フランス風のスイーツ「マロンシャンティ」に着想を得た、秋ならではのフレーバーになっています。

秋を彩る人気素材の栗に、なめらかで上品なクリームの味わいが重なりあう、贅沢感ある美味しさです。

クリーミーな口あたりの中で、2種類の栗の繊細な風味が引き立つ、秋の訪れを感じられます！

こだわりポイント1）産地選びから製法までこだわり抜いて完成した2種のマロンソース

栗は産地によって風味が大きく異なるため、数多くの産地からマロンソースを取り寄せ試作を重ね、ミルクアイスクリームに合う2種類を厳選。

特徴の異なる2つの栗を使い、風味豊かで濃淡のある味わいを堪能できます☆

上層部には、スペイン産の栗ならではの濃く強い風味のある焼き栗ソースを使用。

中央の層には、優しく濃厚な甘味と、栗ならではの“ほくほく感”が楽しめるイタリア産の粒入り栗ソースが加えられています。

一口目から焼き栗ソースの程よい渋みと香ばしさを感じられます！

こだわりポイント2）繊細な栗の風味を引き立てるマスカルポーネ入りミルクアイスクリーム

ミルクアイスクリームにはマスカルポーネを加え、生クリームのようなまろやかな味わいに☆

配合を何度も調整して、繊細な栗の味わいをしっかりと感じられるようにしつつ、クリーミーさも両立するバランスを追求しています。

栗のほくほく感と豊かな風味を感じる、贅沢な味わいのアイスクリーム。

ハーゲンダッツ ミニカップ「マロン＆クレームシャンティ」は、2025年9月2日より期間限定で発売です☆

