栗のほくほく感と豊かな風味！ハーゲンダッツ ミニカップ「マロン＆クレームシャンティ」
ハーゲンダッツ ミニカップに、“ほくほく感”と豊かな風味を感じる「マロン＆クレームシャンティ」が登場。
こだわりのマロンと上品なクリームが重なる味わいの新アイスクリームが、期間限定で発売されます！
ハーゲンダッツ ミニカップ「マロン＆クレームシャンティ」
発売日：2025年9月2日(火)
価格：351円(税込)
内容量：110ml
販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他
ハーゲンダッツのミニカップに、栗の豊かな風味と“ほくほく感”を楽しめる「マロン＆クレームシャンティ」が新たに登場。
フランス風のスイーツ「マロンシャンティ」に着想を得た、秋ならではのフレーバーになっています。
秋を彩る人気素材の栗に、なめらかで上品なクリームの味わいが重なりあう、贅沢感ある美味しさです。
クリーミーな口あたりの中で、2種類の栗の繊細な風味が引き立つ、秋の訪れを感じられます！
こだわりポイント1）産地選びから製法までこだわり抜いて完成した2種のマロンソース
栗は産地によって風味が大きく異なるため、数多くの産地からマロンソースを取り寄せ試作を重ね、ミルクアイスクリームに合う2種類を厳選。
特徴の異なる2つの栗を使い、風味豊かで濃淡のある味わいを堪能できます☆
上層部には、スペイン産の栗ならではの濃く強い風味のある焼き栗ソースを使用。
中央の層には、優しく濃厚な甘味と、栗ならではの“ほくほく感”が楽しめるイタリア産の粒入り栗ソースが加えられています。
一口目から焼き栗ソースの程よい渋みと香ばしさを感じられます！
こだわりポイント2）繊細な栗の風味を引き立てるマスカルポーネ入りミルクアイスクリーム
ミルクアイスクリームにはマスカルポーネを加え、生クリームのようなまろやかな味わいに☆
配合を何度も調整して、繊細な栗の味わいをしっかりと感じられるようにしつつ、クリーミーさも両立するバランスを追求しています。
栗のほくほく感と豊かな風味を感じる、贅沢な味わいのアイスクリーム。
ハーゲンダッツ ミニカップ「マロン＆クレームシャンティ」は、2025年9月2日より期間限定で発売です☆
