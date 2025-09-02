東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」の、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜」を開催。

夢の続きのような非日常空間で、宵を彩る季節のごちそうを堪能できるディナーブッフェです☆

期間：2025年10月1日（水）より通年提供

時間：17:30〜22:30（ラストオーダー22：00）※時間制限なし

場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）

料金：大人 3,800円（税・サ込）／9歳〜12歳 2,500円（税・サ込）／4歳〜8歳 1,900円（税・サ込）／3歳以下 無料 ※ソフトドリンクバーは別途400円（税・サ込）

予約・問い合わせ：レストラン予約 047-711-2427（受付時間 10:00〜18:00）、公式サイト

メニュー例：

パフォーマンスコーナー・秋のごちそう！家族でワイワイローストポーク・丸ごとパルミジャーノで仕上げるファミリーシーザーサラダ・おいしさチェンジ！3種のソースでお好みパスタブッフェコーナー・中華風おこげ〜秋野菜あんかけ〜・秋のきのこたっぷり味噌汁・華やぎちらし〜秋彩り〜・秋の恵みと生ハムの彩りプレート・お楽しみ秋のグラスデザート・秋果のプチタルト

など約60種類

※仕入状況・季節によりメニューが変更となる場合があります

グランドニッコー東京ベイ 舞浜の、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜」の営業がスタート。

2025年10月1日より、彩り豊かな季節のメニューをにぎやかな雰囲気の中で楽しめるディナーを提供します！

9層吹き抜けの開放感あふれるアトリウムに位置するオールデイダイニング「ル・ジャルダン」

夜にはイルミネーションが煌き、まるで夜の遊園地を思わせる非日常空間で食事ができる場所です☆

2025年10月1日からスタートするディナーブッフェでは、秋の味覚を活かしたシェフの遊び心あふれる、和洋中のメニューが登場。

パフォーマンスキッチンからはシェフがゲストの目の前でカッティングサービスを行う「秋のごちそう！家族でワイワイローストポーク」をはじめ、約60種類の多彩なメニューが展開されます。

ほかにも、パフォーマンスでは、丸ごとのパルミジャーノチーズを使って仕上げる「ファミリーシーザーサラダ」もラインナップ。

「中華風おこげ〜秋野菜あんかけ〜」や「華やぎちらし〜秋彩り〜」などのメニューが、ブッフェテーブルを彩ります！

また、「ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜」では、季節ごとに一部メニューを刷新し、訪れるたびに新たな美味しさと出会える工夫も。

舞浜エリアでの夢のような1日を過ごした後に、賑やかな食事を楽しめるディナーブッフェです☆

宵を彩る季節のごちそうが堪能できる、夢の続きにもぴったりなディナー。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」の「ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜」は、2025年10月1日より通年営業スタートです！

