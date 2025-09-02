”夜の遊園地ダイニング”がテーマのディナーブッフェ！グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」の、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜」を開催。
夢の続きのような非日常空間で、宵を彩る季節のごちそうを堪能できるディナーブッフェです☆
グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜
期間：2025年10月1日（水）より通年提供
時間：17:30〜22:30（ラストオーダー22：00）※時間制限なし
場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）
料金：大人 3,800円（税・サ込）／9歳〜12歳 2,500円（税・サ込）／4歳〜8歳 1,900円（税・サ込）／3歳以下 無料 ※ソフトドリンクバーは別途400円（税・サ込）
予約・問い合わせ：レストラン予約 047-711-2427（受付時間 10:00〜18:00）、公式サイト
メニュー例：パフォーマンスコーナー
・秋のごちそう！家族でワイワイローストポーク
・丸ごとパルミジャーノで仕上げるファミリーシーザーサラダ
・おいしさチェンジ！3種のソースでお好みパスタブッフェコーナー
・中華風おこげ〜秋野菜あんかけ〜
・秋のきのこたっぷり味噌汁
・華やぎちらし〜秋彩り〜
・秋の恵みと生ハムの彩りプレート
・お楽しみ秋のグラスデザート
・秋果のプチタルト
など約60種類
※仕入状況・季節によりメニューが変更となる場合があります
グランドニッコー東京ベイ 舞浜の、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜」の営業がスタート。
2025年10月1日より、彩り豊かな季節のメニューをにぎやかな雰囲気の中で楽しめるディナーを提供します！
9層吹き抜けの開放感あふれるアトリウムに位置するオールデイダイニング「ル・ジャルダン」
夜にはイルミネーションが煌き、まるで夜の遊園地を思わせる非日常空間で食事ができる場所です☆
2025年10月1日からスタートするディナーブッフェでは、秋の味覚を活かしたシェフの遊び心あふれる、和洋中のメニューが登場。
パフォーマンスキッチンからはシェフがゲストの目の前でカッティングサービスを行う「秋のごちそう！家族でワイワイローストポーク」をはじめ、約60種類の多彩なメニューが展開されます。
ほかにも、パフォーマンスでは、丸ごとのパルミジャーノチーズを使って仕上げる「ファミリーシーザーサラダ」もラインナップ。
「中華風おこげ〜秋野菜あんかけ〜」や「華やぎちらし〜秋彩り〜」などのメニューが、ブッフェテーブルを彩ります！
また、「ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜」では、季節ごとに一部メニューを刷新し、訪れるたびに新たな美味しさと出会える工夫も。
舞浜エリアでの夢のような1日を過ごした後に、賑やかな食事を楽しめるディナーブッフェです☆
宵を彩る季節のごちそうが堪能できる、夢の続きにもぴったりなディナー。
グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」の「ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜」は、2025年10月1日より通年営業スタートです！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ”夜の遊園地ダイニング”がテーマのディナーブッフェ！グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」 appeared first on Dtimes.