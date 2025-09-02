松竹新喜劇の藤山扇治郎（38）が2日、大阪市内で行われた松竹創業130周年「秋だ！笑いだ！松竹新喜劇9月公演」（9月20〜28日、大阪松竹座）の取材会に出席し、大阪松竹座の閉館について言及した。

松竹は先月28日、同館での興行を来年5月公演で終了。「建物や設備の老朽化のため」とし、劇場や地下店舗も含めたビルを閉館すると発表した。

大阪松竹座の市村昌也支配人は会見の冒頭、「大阪松竹座ですが、建物が古くなり来年の5月でいったん、公演を打ちきり、その後どうするかということで、それ以上は一切決まっておりません」と改めて報告。

詳細は環境が整い次第、発表していくとし、「歌舞伎であったり、松竹新喜劇というのは松竹の財産。また何らかの形で、違う劇場をお借りすることによって公演を打ち立てていきたい」と語った。

松竹新喜劇9月公演に出演する座員にとっても、閉館は寝耳に水の話だった。話は事前に知らされておらず、28日のリリースで知ったという。

扇治郎は「今でもなくなるイメージが湧かない。夢じゃないかなというくらいの感覚」と現実味がない様子。「道頓堀の街に5座ありましたが、松竹座もなくなってしまって本当に寂しくなる」といい、祖父の藤山寛美さんや伯母の直美など喜劇の先輩が、中座などの道頓堀で芝居をしてきただけに「今でもいらっしゃるんじゃないかとか安心感というか、家にいるような感じがする。そこがなくなってしまうのは寂しい。大きさも新喜劇をするのにちょうど良い。新しい劇場ができるなら、道頓堀にこれくらいの感じでできることを願ってます」

松竹新喜劇がなくなるわけではないが、現状、9月公演が大阪松竹座で行われる最後の公演となる。

「しょうがないですよね。聞いたのがニュースと同時。聞いてれば、サヨナラ公演とかね…。できれば5月までにやりたいですね。せめて1週間でも」と惜しみながら、「松竹座で最後やらないのかと記事に書いてもらって実現させたい」と公演実現に意欲を燃やしていた。

大阪松竹座は、1923年（大12）に映画・演劇兼用の近代的劇場として道頓堀に建てられた。戦災は免れたものの、老朽化が進み、松竹の創業100年記念事業の1つとして建て直しに着手。97年に歌舞伎を中心とした演劇専門劇場に生まれ変わり、多彩な興行を続けきた。道頓堀で上方文化を守ってきた劇場でもあった。