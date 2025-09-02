とんかつ新宿さぼてん、公式アプリを新リリース「ひとくちヒレカツ」無料クーポン配信など

株式会社グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」が公式アプリを9月1日にリリースした。

利用額に応じたポイントが付与され、1ポイント1円として使うことができる。さらに、アプリ限定クーポンの配信や近くにある店舗の検索機能がある。アプリの提供開始に伴い、これまで使われていた緑色のスタンプカードはサービス終了となる。

〈「ひとくちヒレカツ」や「北海道コロッケ」などの無料クーポンが配信中〉

現在配信中のクーポンは以下の6つ。いずれも2025年11月30日(日)までの配信で、1回のみ使用可能、併用不可。

◆ひとくちヒレかつ1個 無料券 (テイクアウト店舗限定)

◆北海道コロッケ1個 無料券 (テイクアウト店舗限定)

◆お弁当 50円引きクーポン (テイクアウト店舗限定)

◆2,000円(本体価格)以上の御膳 100円引きクーポン (レストラン店舗限定)

◆生ビール(中) 50円引きクーポン (レストラン店舗限定)

◆ソフトドリンク 50円引きクーポン (レストラン店舗限定)

〈入会特典として100ポイント。利用額に応じてポイントの還元率がUP〉

さぼてんスマホアプリ

公式アプリ上で会員登録を行うと、入会特典として100ポイントが付与される。ポイント還元率はレギュラー会員の場合は3%となっている。3つの会員ランクが用意されており、累計利用額に応じてポイント還元率がUPする。会員ランクは以下の3つ。

◆レギュラー会員(登録者全員) 3％還元 (例)100円(税別)で3ポイント

◆シルバー会員(累計利用額10万円〜50万円未満) 5％還元 (例)100円(税別)で5ポイント

◆ゴールド会員(累計利用額50万円以上) 8％還元 (例)100円(税別)で8ポイント

さぼてんスマホアプリ

ランクダウン条件がある点には注意したい。利用した日から6カ月間、次の利用がなかった場合、保有しているポイントが失効し、0ポイントになる。また、そのタイミングでゴールド会員･シルバー会員ともにレギュラー会員へ自動的にランクダウンし、累計利用額もリセットされる。

また、これまで使われていた緑色のスタンプカードは2026年2月28日に運用終了が予定されている。スタンプカードの新規発行は終了していて、今後はスマホアプリでのポイントサービスが主になる。スマホアプリを利用しない場合、メンバーズカードが配られる。

