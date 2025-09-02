ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢GPÂÓ¥É¥é¥Þ½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¡¡µÚÀî¸÷Çî¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡Ö°¹¤µ¤ó¡×
½÷Í¥¤ÎÇòÄ»¶Ìµ¨¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù(10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË22:30¡Á)¤Ë½Ð±é¡£GPÂÓ¥É¥é¥Þ¤Ç½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÄ©¤à¡£
(º¸¤«¤é)ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé
ÇòÄ»¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¾¯½÷¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¤¬²È¤ò½Ð¤Æ°ÊÍè¡¢Êì¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Êì¤¬¼ºí©¡£¤Ä¤¤¤ËÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥è¥³¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£15ºÐ¤Ç¸ÉÆÈ¤ÊÈà½÷¤Ï¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¡ÈÍøÍÑ¡É¤¹¤ëÈÖ¤À¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ëÆæ¤ÎÂç¶â3000Ëü±ß¤Ç¡È¿Æ¤òÇã¤¦¡É¤³¤È¤ò·è°Õ¡£
¤½¤³¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Û¤¿¤ë¤Î½»¤à¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì(µÚÀî¸÷Çî)¤À¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷(¼ê±ÛÍ´Ìé)¤Ï¡¢¤Û¤¿¤ë¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÃ´Ç¤¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¡£¤³¤Î3¿Í¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÇòÄ»¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¿§¡¹¤ÊÊýÌÌ¤ÇÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤ß¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤¿¤ë¤ò´Þ¤á¤¿¡¢Ìû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÇòÄ»¤È¼ç±é¤ÎµÚÀî¤Ï¡¢¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£ËÜºî¤ÎºÆ²ñ¤ÇÆ²¡¹¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëÇòÄ»¤ËÂÐ¤·¡¢µÚÀî¤Ï¡ÖÇòÄ»¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤âº£¤âËÜÅö¤ËÆ²¡¹¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÛ¥¥ã¤ÎËÍ¤ÈÅ·Á³ÍÛ¥¥ã¤Î¼ê±Û·¯¤È¤Ç¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡È°¹¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ü¤¦¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£ÇòÄ»¶Ìµ¨
Æï¤Û¤¿¤ë¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£ÇòÄ»¶Ìµ¨¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¿§¡¹¤ÊÊýÌÌ¤ÇÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤ß¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æï¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥è¥³¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢3000Ëü±ß¤Ç¿Æ¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤âÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¸¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÌõ¥¢¥êÃæ3¾¯½÷¤Ç¤¹¡£¤Û¤¿¤ë¤ò´Þ¤á¤¿¡¢Ìû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹!! Ëè½µÆüÍËÆü¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
¡û¢£µÚÀî¸÷Çî
°ÊÁ°¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤È¤ÏËÜÅö¤Î¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ì¼¤ÈÉã¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤é¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢µ¶¤ê¤Î¿Æ»Ò¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤â¿ïÊ¬¤È°ã¤¦¶õµ¤´¶¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòÄ»¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤âº£¤âËÜÅö¤ËÆ²¡¹¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÛ¥¥ã¤ÎËÍ¤ÈÅ·Á³ÍÛ¥¥ã¤Î¼ê±Û·¯¤È¤Ç¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¡È°¹¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ü¤¦¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¾Ð)¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¥Á¡¼¥à°ìÆ±¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤Î»ö¾ð¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤¼¤ÒÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ï¡¢º£ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»Ç¤¤¡¢¡Ø¡Èº÷¡ÉÌò¤Ï¼ê±Û¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Èº÷¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÓËÜ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¡¢ËÍ¤é¤·¤¤¡Èº÷¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(º¸¤«¤é)ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé
