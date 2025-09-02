9月2日 投稿

ポケモンは、2026年春にオープン予定の「ポケパーク カントー」内にあるカヤツリタウン・ポケモンセンターの外装一部をXにて公開した。

「ポケパーク カントー」は、ポケモン、よみうりランド、読売新聞東京本社の3社で運営するよみうりランドの敷地の一部区画にて開業を予定しているトレーナーズエリア。600匹を超えるポケモンが生息する「森」と「街」をめぐる冒険を楽しめる。

今回、「ポケパーク カントー」の公式Xが、施設内にある街・カヤツリタウンのポケモンセンター外装をチラ見せ。ゲームに登場するポケモンセンターを再現したような、丸みを帯びたフォルムを確認できる。

事前に公開されているイメージビジュアルではこのほかに青いカラーリングの建物や、ピカチュウの遊具などもあり、これらの様子も気になるところ。今後の続報にも注目していきたい。

【【公式】『ポケパーク カントー』2026年春グランドオープン予定！】

カヤツリタウンのイメージビジュアル

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。