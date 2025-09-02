吉高由里子「近々皆様にご報告がございます」投稿に注目集まる「楽しみすぎる」「ワクワクが止まらない」
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の吉高由里子が2日、自身のX（旧Twitter）を更新。投稿に反響が寄せられている。
【写真】吉高由里子に期待集まる投稿
吉高は「はろはろ9月ーー皆様、特別な夏休みは過ごせましたか？夏が終わる寂しさが見当たらないくらいまだまだ元気な夏日が続いておりますな」とフォロワーに呼びかけ。「んーと、最近の私はと言いますと、暫く離れていた台本と睨めっこする作業をしております」と近況を報告した。
さらに「この作品とは別になりますが 近々皆様にご報告がございます では」と締めた投稿には「楽しみすぎる」「予告嬉しい」「ワクワクが止まらない」「どんな作品だろう」など期待を寄せる声が多数集まっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉高由里子、投稿に反響続々
