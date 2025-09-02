中村仁美アナ、中学生息子のお弁当作り再開報告 手作り豆腐チゲに「美味しそう」「愛情感じる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/02】元フジテレビアナウンサーで現在フリーで活躍する中村仁美が9月2日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】さまぁ〜ず大竹の妻「美味しそう」と話題の手作り弁当
中村は「お弁当作り再開」とつづり、お弁当の写真を公開。「外は猛烈に暑いですが教室は冷房がきいているらしいので…豆腐チゲ弁当」と学校の環境を考慮したメニューであることを明かした。お弁当には、チゲの他に、おにぎりや枝豆などが詰められている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「愛情感じる」「お弁当作りお疲れ様です」「参考になります」「夏休み明け、お互い頑張りましょう」「息子さん幸せだね」といったコメントが寄せられている。
中村は、2011年3月に夫でお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
