ブラトップ姿でしなやかボディを披露…Red Velvet・ウェンディ、雰囲気ガラリなコンセプトフォト公開！

Red Velvetのウェンディが新たな魅力を披露した。

【写真】「これは伝説」ウェンディ、果敢な“キャミ姿”

所属事務所ASNDは9月1日・2日、ウェンディの公式SNSに3rdミニアルバム『Cerulean Verge』の第2弾コンセプトフィルムと写真を公開し、ファンの期待を高めた。

ウェンディは第1弾のコンセプトフィルムと写真では落ち着いた黒髪姿を見せていたが、今回はプラチナブロンドのヘアスタイルで登場し、神秘的な雰囲気を漂わせた。強烈でありながらも深みのある眼差しで、圧倒的なオーラを放っている。さらにブラトップ姿からは、引き締まったウエストラインと意外なボリューム感がのぞき、視線を奪った。

（写真提供＝ASND）ウェンディ

9月10日に発売される『Cerulean Verge』は、自分だけの色を探すウェンディの旅路を描いたアルバム。これまで公開されたコンセプトフィルムと写真を通じて、「Verge（境界から始まる旅）」と「Color Walk（色を探し、広げていく旅）」という独自の世界観とメッセージを提示している。

第1弾と第2弾でそれぞれ対照的なビジュアルを披露したことで、ファンの好奇心と期待は一層高まっている。3日・4日には第3弾コンセプトフィルムと写真が公開される予定で、次はどんな姿を見せるのか注目が集まっている。

さらに『Cerulean Verge』には、タイトル曲『Sunkiss』をはじめ、『Fireproof』『EXISTENTIAL CRISIS』『Chapter You』『Believe』、そして初の自作曲『Hate²』など、多彩な収録曲を収録。ウェンディのさらなる音楽的成長を示すアルバムになる見込みだ。

なお、ウェンディの3rdミニアルバム『Cerulean Verge』は、9月10日18時に各種オンライン音源サイトで公開される。

（記事提供＝OSEN）

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。