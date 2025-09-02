ソニーTV視聴アプリ「Video & TV SideView」、サービス終了を発表 2027年3月30日まで
BDレコーダーやnasneに録画したTV番組がスマホで見られる、ソニーの「Video & TV SideView」アプリのサービス終了が発表された。終了は2027年3月30日。
「Video & TV SideView」アプリのサービス終了が発表された。BDレコーダーのユーザーは、デジオンの「DiXiM Play」（有料）などの代替アプリを利用するのがベターだ
Video & TV SideViewは、ソニーのBDレコーダーやnasneの録画予約、録画した番組の視聴がスマートフォンやタブレットからできる無料アプリ。外出先からの録画予約や視聴ができる「外からどこでも視聴」機能などが特徴で、使い勝手の良さから多くのユーザーから支持されてきた。
終了に伴い、すべての機能が利用不可となる。スマホなどに転送したコンテンツも、サービス終了後は再生できなくなる。
