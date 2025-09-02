エバー航空は、ワイズテーブルコーポレーションが展開するイタリアンレストラン「サルヴァトーレ クオモ」とコラボレーションを行う。

日本就航30周年特別企画として実施するもので、全国の「サルヴァトーレ クオモ」で特別限定メニューを提供する。8月28日には発表会を開き、インフルエンサーやメディア関係者にいち早くお披露目した。

濃厚なビスクソースに海老の旨味とトマトの酸味、ウーシャンフェンが香る台湾テイストのパスタ「海老のトマトクリーム ウーシャンフェンの香り」や、台湾の定番料理ルーロー飯をモチーフに、豚肉の旨味に空心菜の食感が楽しめるスペシャルピッツァ「豚肉の台湾風ビスマルク」、ジューシーな鶏のもも肉を揚げたイタリアンチキンに、ウーシャンフェンの香りとバジルのフリットの食感と爽やかな風味がアクセントとなった「スパイス香るイタリアンチキン バジルフリット添え」を提供する。

また、9月3日から10月3日まで、公式ウェブサイトでプロモーションコードを入力すると、ヨーロッパ路線で10％、台湾路線で5％が割引となる。プロモーションコードはヨーロッパ路線が「EVASALVATOREEU」、台湾路線が「EVASALVATORETWN」。また、プロモーションを使用して航空券を購入した人の中から抽選で、「サルヴァトーレ・クオモ」のギフトカード5,000円分も当たる。

さらに、「サルヴァトーレ・クオモ」の公式デリバリーアプリをダウンロードした人の中から、ミラノや台湾往復航空券などが当たるキャンペーンも実施する。