「前代未聞だ」「時間と信頼を与えてくれず遺憾」ドイツ名門の“ブンデス史上最速”解任劇にテン・ハーフ監督自身も驚き隠せず。後任候補は？
現地９月１日、ブンデスリーガのレバークーゼンはエリク・テン・ハーフ監督の解任を発表した。
かつてアヤックスやマンチェスター・ユナイテッドなど欧州の名門を率いたテン・ハーフ監督は、今季からレバークーゼンを指揮。チームはDFBポカール１回戦に勝利したものの、ブンデスリーガ開幕節のホッフェンハイム戦（１−２）に敗れると、続くブレーメン戦（３−３）では、２点リードを守り切れずドロー。リーグ戦開幕２試合で勝ちなしとなっていた。
今季の公式戦わずか３試合での解任となったなか、テン・ハーフ監督は所属エージェントの『SEG』を通じて、以下のようにコメントしている。
「レバークーゼンの経営陣が私の職を解く決定を下したことは全くの驚きだった。リーグ戦わずか２試合で監督を解任するのは前代未聞だ。今夏、過去の成功を支えた多くの主力選手がチームを去った。結束力のある新たなチーム構築には、時間と信頼を要する慎重なプロセスが必要だ。新監督には自らのビジョンを実行し、基準を設定し、チームを形作り、戦術に自らの色を刻むための余地が与えられるべきだ。
私は確固たる信念と情熱を持ってこの職務に臨んだが、残念ながら経営陣は私が必要とする時間と信頼を与えてくれず、深く遺憾に思う。決して相互信頼に基づく関係ではなかったと感じている。私はこれまでキャリアを通じて、監督としてシーズンを最後まで指揮できた時は常に成功を収めてきた。私を信頼してくれたクラブは、成功とトロフィーで報われてきた」
一方でファンに対しては「レバークーゼンのサポーターの温かい情熱に感謝を申し上げたい。チームとスタッフのみんなが今シーズンの残り期間で成功を収められることを願っている」と述べている。
なお、『Sky』は、「史上最速の監督解任。ブンデスリーガの歴史上、これほど迅速に解任したクラブは他にない」と伝えており、後任候補にはシャビとマルコ・ローゼの名前が挙がっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
