「日本人が怪我をするニュースを見るのはすごくつらい」DFに故障者が続出、日本代表のディフェンスリーダーが心痛。招集が危ぶまれた自身の状態は？【現地発】
日本代表は現地９月６日にオークランドでメキシコ代表と、同９日にコロンバスでアメリカ代表と親善試合を戦う。
今回のメンバーは、長期離脱中のDF冨安健洋とDF伊藤洋輝に加え、MF守田英正、MF田中碧、DF町田浩樹、DF高井幸大らが怪我で選外となり、選出されたDF安藤智哉も負傷で辞退となった。
とりわけDF陣に故障者が続出するなか、コンディションが危ぶまれながらも招集されたアヤックスのCB板倉滉が、現地１日の練習後に取材に応じ、怪我人についてこうコメントした。
「やっぱりこの時期、シーズンが始まってすぐというのもあるし、筋肉系（の怪我）とかが多くなってしまうような時期でもあると思うので、もちろん自分も気をつけながらやってましたけど。日本人が怪我をするニュースを見るのは、自分にとってもすごくつらい。自分は幸いにも軽傷という形で今ここに来れているので、引き続き気を引き締めてやっていかないといけない」
また、自身の状態については、「ちょっと前に怪我というか、軽く気になってたんで、前回（直近のフォレンダム戦）も60分で、その前は欠場という形になりましたけど、逆にいい形で試合で調整はできているので、今は問題なくこれています」と説明した。
難敵との２連戦に、このディフェンスリーダーが間に合ったのは大きい。苦しい台所事情の最終ラインをまとめ上げてくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「天文学的な金額」“移籍騒動”の日本代表MFにCL出場のスペイン強豪から30億円の高額オファー！ 移籍期限最終日、クラブの返答は？
今回のメンバーは、長期離脱中のDF冨安健洋とDF伊藤洋輝に加え、MF守田英正、MF田中碧、DF町田浩樹、DF高井幸大らが怪我で選外となり、選出されたDF安藤智哉も負傷で辞退となった。
とりわけDF陣に故障者が続出するなか、コンディションが危ぶまれながらも招集されたアヤックスのCB板倉滉が、現地１日の練習後に取材に応じ、怪我人についてこうコメントした。
また、自身の状態については、「ちょっと前に怪我というか、軽く気になってたんで、前回（直近のフォレンダム戦）も60分で、その前は欠場という形になりましたけど、逆にいい形で試合で調整はできているので、今は問題なくこれています」と説明した。
難敵との２連戦に、このディフェンスリーダーが間に合ったのは大きい。苦しい台所事情の最終ラインをまとめ上げてくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「天文学的な金額」“移籍騒動”の日本代表MFにCL出場のスペイン強豪から30億円の高額オファー！ 移籍期限最終日、クラブの返答は？