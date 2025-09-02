鹿児島県出水市が運営する出水総合医療センターで昨年７月、人工呼吸器の接続部分が外れ、入院していた同市の男性（当時９１歳）が死亡する事故が発生していたことがわかった。

事故後の調査で複数の問題点が明らかになっており、市は遺族に対して賠償金３００万円を支払う。

医療センターによると、男性は誤嚥（ごえん）性肺炎などで昨年７月１９日に入院。同２１日午前に人工呼吸器のマスクと管の接続部分が外れ、心肺停止となり、蘇生させるための措置が取られることなく医師によって死亡が確認された。

男性の家族は延命措置を望んでいなかったものの、医療センターは事故による容体の悪化であり、措置が取られるべきだったと判断。他にも人工呼吸器の取り扱いや生体情報を知らせるモニターの異常に即応できなかったことなど複数の要因が重なり合って発生した医療事故と結論付けた。

市は１日、市議会定例会に賠償金と弁護士費用を合わせた３６２万５０００円を追加する病院事業会計補正予算案などの関連議案を提案し、可決された。

医療センターは「このような事故が二度と発生しないよう医療安全に万全を期す」としている。