「うわぁ！カッコえぇ」宮脇咲良、へそ見せショットにファン歓喜！ 黒髪イメチェン姿も披露「天才過ぎる」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは9月1日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「黒髪が物すごく似合っていてかわいい」「きれい」「かわい過ぎる」「どうしてそんなに美しいの」「さくちゃんの黒髪待ってた」「めっちゃ似合ってる」「うわぁ！カッコえぇ」「前髪かわいい〜」「天才過ぎる」「ほんとうに好きです」「黒髪最高」など、絶賛の声が寄せられました。
「さくちゃんの黒髪待ってた」宮脇さんは「Hello again, New York!」とつづり、10枚の写真を投稿。カジュアルなオフショットを披露しました。へそ出しコーディネートでほっそりとしたウエストが際立ち、美しいスタイルが印象的です。髪色は黒髪にイメチェンしたようで、とてもよく似合っています。
「まるでディズニープリンセス」宮脇さんは6月13日の投稿で、ピンク系のヘアカラー姿を披露。コメントでは、「やっぱピンク系本当に似合う」「まるでディズニープリンセス」「世界一かわいい」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)