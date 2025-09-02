¡ÖºÙ¤Ã¤½¡×À¾ÌîÌ¤É±¡¢¸ª½Ð¤·¡ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý°áÁõ¡É¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡ª¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤µ¤ó¤Ï9·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý°áÁõ¡É¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¤Î¸ª½Ð¤·¡ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý°áÁõ¡É»Ñ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ß¤¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖºÙ¤Ã¤½¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥é¥¤¥ó¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤Ð¤Ã¤Á¤·¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤Û¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý°áÁõ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£±¦¸ª¤À¤±¤¬½Ð¤¿¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î°áÁõ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¥¹¥«¡¼¥Õ¤â¡ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¡É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤Ê¡ª¡ª¡×8·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÀëºà¼Ì¿¿¤Î»þ¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¸ª¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¹¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌ¤É±¤Á¤ã¤óÈþ½÷¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª åºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤Ê¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
