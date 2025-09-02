40代で平均貯蓄は「約1000万円」と聞くけれど、自分は貯金ゼロ。周りは本当にそんなに貯めているの？

40代の平均貯蓄額

金融広報中央委員会が令和5年に行った世論調査によると、40代の単身世帯における金融資産保有額の平均は559万円です。中央値は47万円となっていることから、平均値と大きな差がありますが、これは一部の高資産保有者が平均値を押し上げていることが主な原因です。なお、中央値とはデータを小さい順に並べたときに、その中心にある値のことです。

当調査を参考に、40代の単身世帯の金融資産保有額における階層別の構成割合を図表1にまとめました。

図表1

金融資産保有額の構成割合 単身世帯の40代 金融資産非保有 40.4％ 100万円未満 11.1％ 100～200万円未満 5.2％ 200～300万円未満 4.0％ 300～400万円未満 3.7％ 400～500万円未満 2.5％ 500～700万円未満 4.6％ 700～1000万円未満 7.7％ 1000～1500万円未満 6.2％ 1500～2000万円未満 2.2％ 2000～3000万円未満 4.3％ 3000万円以上 4.3％

出典：金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査［単身世帯調査］令和5年調査結果」

図表1の結果より、40代の単身世帯において金融資産保有額が100万円未満の構成割合は51.5％です。つまり、単身の40代の半分以上に該当します。



資産形成方法

資産形成の方法は、貯蓄と投資の2種類に大別されます。以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。



貯蓄

貯蓄とはお金を蓄えることで、貯蓄の方法としては銀行などの金融機関にお金を預けることが一般的な方法です。金利が低いことが多く、「お金を増やす」ことには不向きですが、基本的に元本割れの心配がない点がメリットです。

お金を効率的に増やせる投資を行う場合、まとまったお金が必要になります。いわゆる元本です。元本は貯蓄から用意するケースが多いため、貯蓄は投資の前準備であると同時に資産形成の第一歩と位置付けられます。

ここからは、貯蓄に該当する資産形成の種類で代表的なものを2つ紹介します。

普通預金

普通預金は元本保証がされているため安心感がありますが、金利が低いことから収益性は期待できません。普通預金のメリットは、いつでもお金を引き出せる流動性の高さにあります。そのため、普段使いする生活費や生活予備費などを保管しておくには普通預金が適しているでしょう。

定期預金

定期預金も普通預金と同じく、元本保証がされています。金利は低めですが、一定期間お金を預けることから普通預金よりも金利が高めに設定されることが一般的です。また、定期預金は解約をすることで換金ができるため、普通預金ほどではありませんが流動性は高いといえます。



投資

投資とは、資産を効率的に増やすことを目的に、株式や債券などの金融資産のほか、不動産や金などの現物資産を購入することを指します。貯蓄に比べると高い収益性を期待できる一方で、元本保証がありません。そのため、投資した資金を回収できずに資産が減る可能性があります。

なお、高い収益性ばかりが注目されていますが、投資を行う際にはリスクがあることを理解する必要があります。また、投資による資産形成は換金に時間がかかるため、預金に比べると流動性は低い場合が多いです。

株式投資

株式投資では、上場企業の株式を購入して配当金や売却益を得ることで資産形成を目指します。企業によっては、株主優待を受けられることもあります。株式は価格変動リスクがあるため元本保証はなく、安全性は低いですが、その分高い収益性を期待できます。

株価は、市場の状況や企業の業績などによって常に変化するため、株式投資を行うためには知識や経験が必要です。

不動産投資

不動産投資はマンションやアパートなどの不動産を取得・保有し、売却益や家賃収入を得ることを目的とします。不動産は購入以外にも、相続によって取得することもあるでしょう。不動産投資は長期的な投資に向いている一方で、売却して現金化するには時間がかかることが多く、流動性はかなり低いといえます。



貯蓄額の平均にとらわれず、自分に合った資産形成を始めよう

金融広報中央委員会が実施した調査によると、40代の単身世帯における金融資産保有額の平均値は559万円とされていますが、中央値は47万円と大きな差があり、一部の高資産層が平均値を押し上げているのが実情です。実際には40代単身世帯の半数以上が金融資産100万円未満であり、「自分だけ貯金がない」と不安に思う必要はありません。

資産形成の方法は大きく貯蓄と投資に分けられます。まずは普通預金や定期預金で元本を守りながら資金を蓄え、その後、株式や不動産など投資によって効率的な資産形成を目指すのが一般的です。リスクと流動性の特徴を理解し、自分に合った方法で無理なく積み立てていくことが大切です。



出典

金融広報中央委員会 家計の金融行動に関する世論調査［単身世帯調査］令和5年調査結果 シート4

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー