インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioで「ハッピーオータムキャンペーン【音声SIM特典】」を開始した。期間は11月20日まで。

キャンペーン期間中に新たにギガプランを契約、または旧プランから変更すると、最大6カ月間の割引や10GBのデータ増量などの特典が受けられる。

音声SIM割引として、対象プランを契約すると最大6カ月間、250円～500円の割引が適用される。

5ギガプラン：250円×最大6カ月間 10ギガプラン：500円×最大6カ月間 35ギガプラン：450円×最大6カ月間

また、音声SIMデータ増量特典として、10ギガ～55ギガプランを契約した場合、最大6カ月間、毎月10GBが追加される。

10ギガプラン：10GBデータ増量×最大6カ月 15ギガプラン：10GBデータ増量×最大6カ月 25ギガプラン：10GBデータ増量×最大6カ月 35ギガプラン：10GBデータ増量×最大6カ月 45ギガプラン：10GBデータ増量×最大6カ月 55ギガプラン：10GBデータ増量×最大6カ月

たとえば、10ギガプランを契約すると、最大6カ月間500円の割引と10GBのデータ通信容量の増量が適用され、20GBを900円で利用できることになる。

対象となるのは、新たにギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を申し込む場合、あるいは旧プランからギガプラン「音声SIM」へ変更した場合。

なお既存ユーザーの場合は、ギガプラン利用中に35ギガプランへ変更すると、最大6カ月間450円の割引が受けられる。

さらに、通話定額オプション割引も用意されており、期間中に申し込むと「通話定額5分＋」は最大6カ月間500円引き、「通話定額10分＋」は最大6カ月間700円引き、「かけ放題＋」は最大3カ月間1400円引きとなる。