¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢Ï¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¤òÅ¸³«Ãæ¤Îglobe¡£¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡Øpreview Another Edition Private Tour house of globe -Âå¡¹ÌÚ¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥¢¥¿¡¼ 1996.9.27-¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢26Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤ÇÆ±ºîÉÊ¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾å±Ç¤Ï4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼±ÇÁü¤ÈDolby Atmos¥µ¥é¥¦¥ó¥É²»À¼¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈ¯Çä¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï1996Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¡Øhouse of globe¡Ù¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¡£Ìó3000¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÉô¤Î¤ß±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÁ´ÊÔ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£±ÇÁüÊÔ½¸¤Ï¿·¤¿¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Æ¡¼¥×¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó100Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£KEIKO¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢MARC PANTHER¤Ë¤è¤ë¥Ù¡¼¥¹±éÁÕ¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Îµ®½Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¾å±Ç¤ÏÁ´¹ñ6´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ26Æü¤È27Æü¤Ë¤ÏÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¢28Æü¤Î±þ±ç¾å±Ç¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨ÆÃÀ½¥ë¥ß¥«¥é¥¤¥È¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£±þ±ç¾å±Ç¤Ç¤ÏÀ¼½Ð¤·¤ä±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡Øglobe¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ4K&Dolby Atmos¾å±Ç²ñ
9·î26Æü(¶â)¡¢27Æü(ÅÚ)¡¢28Æü(Æü)¡¡¢¨³ÆÆü¸á¸å7»þ¾å±Ç³«»Ï
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Åìµþ¡§¿·½É¥Ð¥ë¥È9
¿ÀÆàÀî¡§²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13
ºë¶Ì¡§T¡¦¥¸¥ç¥¤ ¥¨¥ß¥Æ¥é¥¹½êÂô
µþÅÔ¡§T¡¦¥¸¥ç¥¤µþÅÔ
Âçºå¡§T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ
Ê¡²¬¡§T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇîÂ¿
