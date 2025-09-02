【九龍ジェネリックロマンス】アニメで主演を務めた白石晴香と杉田智和が映画にカメオ出演！
8月29日（金）より全国上映中の映画『九龍ジェネリックロマンス』に、TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』でW主演を務めた白石晴香（鯨井令子役）と杉田智和（工藤発役）が出演していることが公開された。
＞＞＞公開されたオフショットや場面写真をチェック！（写真13点）
過去の記憶がない鯨井令子と誰にも明かせない過去をもつ工藤発の恋。2人の距離が近づくほど深まっていく謎。その真相にたどり着く時、2人は究極の選択を迫られるー。本作の舞台となる、かつて香港に存在した美しくも妖しい街 ”九龍城砦” 。その風景を再現するため、狭く雑多な路地裏の商店など、誰もがなぜか懐かしさを感じるような古い街並みを残す台湾にて真夏のロケを敢行。ノスタルジーに溢れる世界で、切ないミステリーと極上のラブロマンスが描かれる。
白石晴香は本編冒頭で令子（吉岡里帆）の部屋のテレビから流れる、蛇沼みゆき（竜星涼）が経営する ”蛇沼製薬” が開発した ”ジェネリックテラ” を紹介する番組内で登場するアナウンサー役で出演。 ”ジェネテラちゃん” 人形を手に、蛇沼製薬のPRを行っている。白石は、映画撮影中に現地に赴き撮影に参加している。
また、杉田智和は、番組内のナレーションを務めており、画面内で再びTVアニメの令子と工藤の共演が叶うかたちとなった。
あわせて、白石晴香と蛇沼みゆきを演じた竜星涼、本作の監督を務めた池田千尋監督の3名の笑顔を収めたオフショットも公開されている。
6月にアニメが最終回を迎え、白石は「実写の令子もとっても魅力的で早くみなさんに見ていただきたいです！ この作品がたくさんの人に伝わるように応援しております！」と実写映画で令子を演じる吉岡へエールを送っている。白石の出演シーンは本作の主題歌 Kroi『HAZE』によるコラボPVでも切り取られている。
Wメディア化だからこそ実現した夢のコラボレーションと、実写ならではの手法で表現された『九龍ジェネリックロマンス』の世界観を、ぜひ劇場でお楽しみを。
（C）眉月じゅん／集英社・映画「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会
