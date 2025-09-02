ÙÇÃ×ÌäÂêÃ´Åö¤ÎÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Ë²ÏÆâÎ´»á¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë´üÂÔ¡×
À¯ÉÜ¤Ï¤¤ç¤¦¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢ÙÇÃ×ÌäÂêÃ´Åö¤ÎÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Ë¸µÆâ³ÕÉÜ»öÌ³¼¡´±¤Î²ÏÆâÎ´»á¤ò½¼¤Æ¤ë¿Í»ö¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÙÇÃ×ÌäÂêÃ´Åö¤ÎÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¡ÖËÜ¿Í¤«¤é¼Ç¤¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀîÀµ°ìÏº»á¡¢Ê¡ËÜÌÐ¿»á¤¬7·î31ÆüÉÕ¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï²ÏÆâ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÙÇÃ×ÌäÂêÂÐºöËÜÉô»öÌ³¶É¤ÎÁí¹çÄ´À°¼¼Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö¤½¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£