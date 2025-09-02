2025年秋発売！ ホンダの新型「“軽”ハイトワゴン」に注目！ “ナビ無し内装”が「斬新」と評判に！ 丸目「レトロ顔」の“軽快ナチュラル仕様”の新型「N-ONEイー」に販売店の反響は

さらなる情報解禁にも期待大!?

2025年7月28日、ホンダは新型「N-ONE e：（エヌワンイー）」の情報をホームページで先行公開しました。

同年秋に発売を予定する軽乗用BEV（バッテリーEV：電気自動車）です。

そんなN-ONE e：について、販売店にはどのような反響が届いているのでしょうか。

ホンダの新型「N-ONE e：」販売店に寄せられた声とは

N-ONE e：は、日常の移動と暮らしを支える「イー デイリーパートナー」をコンセプトとして開発が進められてきました。

まず外観は、軽ハイトワゴン「N-ONE」と極めて近いイメージで、丸目ヘッドライトなどのレトロなスタイリングを特徴とします。

N-ONEのデザインをベースとしつつ、フロントフェンダーからリア周りまで張りのある曲面が採用され、立体感とすっきりとした印象が両立されています。

ボディサイズもまったく同じで、全長3395mm×全幅1475mm×全高1545mmとなっています。

また、BEVならではの静粛性やWLTCモードで270km以上という必要十分な航続距離も、N-ONE e：の大きな魅力です。

インテリアは、インストルメントパネルを薄く水平基調でまとめられており、前方視界の良さが確保されています。

さらに、パネルやドアには同系色のカラーが配された統一感のある空間となっているほか、操作系はセンターに集められ、運転席から手が届きやすい位置に配置されています。

特にベーシックグレードでは、大型センターディスプレイなどを持たないシンプルなインパネレイアウトを特徴とします。

さて、正式発売を前に販売店ではどのような声が寄せられているのでしょうか。

あるホンダ販売店担当者は、N-ONE e：に対するユーザーからの反応について、次のように話します。

「N-ONE e：については、すでに複数の方から予約注文をいただいていますが、BEVということもあってか、その数はそれほど多くはありません。

現在は店舗に実車が届いておらず、ショッピングモールなどでのイベントでN-ONE e：を実際に確認された方によるお問い合わせが目立ちます。

なかには、（Gグレードの）今どき珍しいくらいシンプルなインパネに驚く声も聞かれました」

なかでも、購入を検討するユーザーの年齢層は比較的高く、若い世代からの問い合わせは少ない印象があると話します。

とはいえ、9月頃により詳しい情報の解禁も控えていると話し、カタログなどが配布されるようになれば反響も増えると期待を寄せます。

「価格に関しては、最安グレードで約270万円からと、軽自動車としては高めとなる模様です。

しかし、国からの補助金を含めれば現実的な範囲になると考える方も多く、その点をどうとらえるかで購入の検討度合いが分かれるように思います。

また、航続距離は270km以上と長く、これはライバルにあたる日産『サクラ』の航続距離を大きく上回る数字となっていて、ふだんの買い物や通勤はもちろん、遠出することも十分可能です」

※ ※ ※

なおユーザーからは、売れ筋の軽スーパーハイトワゴンのBEV版、「N-BOX e：」（仮称）を期待する声も多いようです。

ただし前出のホンダ販売店担当者は「実際にはそのような情報は特にまだなく、出るとしても数年はかかるのではないかと思います」と話すなど、その姿を見るにはまだ時間がかかりそうです。