ヴァン クリーフ＆アーペル新作コレクション「フラワーレース」の輝き

花の優美さを長年インスピレーションとしてきたヴァン クリーフ＆アーペルから、新作〈フラワーレース〉コレクションが登場しました。花冠を想起させるオープンワーク、イエローゴールドの輝き、ダイヤモンドの煌めきが織りなすジュエリーは、自然の息吹とクチュールのしなやかさを融合させた特別な存在。メゾンが培ってきたサヴォアフェールを余すところなく表現した、生命感に満ちた逸品たちです。

自然美を映す〈フラワーレース〉

〈フラワーレース〉は、オープンワークの軽やかなデザインで花の輪郭を浮かび上がらせたコレクション。

イエローゴールドの輝きにダイヤモンドが調和し、花びらは陽光を浴びているかのように煌めきます。

リボンを思わせる丸みのある曲線は、ヴァン クリーフ＆アーペルが大切にしてきたクチュールの精神を象徴。職人の精緻な手仕事によって、自然の生命感が鮮やかに表現されています。

セサミストリートマーケット新作♡カフェ気分を味わえるスイーツモチーフ登場

卓越したクラフツマンシップ

フラワーレース クリップペンダント、ラージモデル

フラワーレース ペンダント、スモールモデル

フラワーレース リング、ミディアムモデル

フラワーレース イヤリング、スモールモデル

フラワーレース アントレ レ ドア リング、スモールモデル

このコレクションには、リング、アントレ レ ドア リング、イヤリング、ペンダント、クリップペンダントの5モデルが揃います。

伝統的なロストワックス鋳造法や手作業の研磨など、緻密で忍耐強い工程を経て生み出される逸品。

ダイヤモンドはカラーDEF、クラリティIF～VVSと厳格に選定され、多彩なセッティング技法により美しい曲線美と立体感を際立たせています。

メゾンの美学を受け継ぐ

〈フラワーレース〉は、1930年代後半に制作された「シルエットクリップ」から着想を得ています。

素材と空間の調和やリボンのような曲線モチーフは、当時のファッションとジュエリーの関係性を再び呼び覚まします。

さらに、2007年に発表された同名のハイジュエリーコレクションとも共鳴し、自然とクチュールという二つのテーマを融合。メゾンの歴史と革新が息づくコレクションです。

花々が咲き誇るように

ヴァン クリーフ＆アーペルの〈フラワーレース〉コレクションは、自然美とクチュールの洗練を見事に融合させた珠玉のラインナップです。

ラージモデルのクリップペンダントやミディアムサイズのリング、スモールモデルのイヤリングやペンダント、アントレ レ ドア リングまで、すべての作品に生命感と気品が宿ります。

花々が軽やかに舞うような輝きは、纏う人の内面までも美しく彩ってくれるでしょう♪