¡¡2011Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿44ºÐ½÷Í¥¤¬¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë10ºÐ¤ÎÌ¼¤È¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¡¢à¤ª¤½¤í¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¸ø³«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤Ë¤«Ì¼¤È¤ªÂ·¤¤¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ÉÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆÌ¼¤«¤é¤ªÂ·¤¤¤ÎÉÊ¡¢¥á¥¤¥¯¥Ý¡¼¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥Á¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ±Ìî¿¿Î¤¡£
¡¡Àè·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÌ¼¤È½Ð±é¡£¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÀ¤´Ö¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦íõ½ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤â¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤ÇÀ¤³¦¤Î¸«Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë´¶¾ð¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ê¤³¤È¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Öå«¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤À¤í¤¦¤±¤ÉÁ°¸þ¤¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¿¤Î¤«¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤âå«¤ò¿¼¤á¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À±Ìî¤Ï11Ç¯¤Ë¡¢Åö»þTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¹âÌîµ®Íµ¤µ¤ó(45)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¹âÌî¤µ¤ó¤Ï2·î¤ËTBS¤òÂà¼Ò¤·¡¢À¯¼£³èÆ°¤ËËèÆüÎå¤àÃæ¡¢7·î¤Ë¤ÏSNS¤ÇÅÔµÄÁª¤Ç¤ÎÅöÁª¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À±Ìî¤ÏºòÇ¯9·î¤ËSNS¤Ç¡¢Åö»þ¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤¬¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡ÖÀèÅ·À¥ß¥ª¥Ñ¥Á¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£É×¤Î¹âÌî¤âÆ±»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¤¬Ì¼¤Î¶á¶·¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£