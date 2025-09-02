全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の飲食も楽しめる銭湯『カギヤブルワリー自由が丘店』『みどり湯』です。

ビール好きの夢がついに現実のものに！

聞いて驚け！

10種類ものクラフトビールが、タップからの自分注ぎ……要するにセルフタップで、なんと飲み放題なのだ。それも60分2750円から!!ビール好きなら夢にまで見たようなシステムが、現実に行われている、ハッキリいって、「マジですか？」と、頬が緩まざるをえない店。

10種のビールは全て経営母体である川崎の『鍵屋醸造所』の手作り。3種類のレギュラービール（IPA×2・ピルスナー×1）以外は、ブラウンエール、ペールエールに各種フレーバービールなど、季節で入れ代わる。

クラフトビール飲み比べ60分2750円〜

『カギヤブルワリー自由が丘店』クラフトビール飲み比べ 60分 2750円〜 “飲み比べ”は60分 2750円、90分 3300円、120分／3850円。※ウコンスープ飲み放題

セルフタップなので、グラスに半分ほど注いで、全種類を飲み比べ、好みの味を見つけて、そいつをじっくり味わうなど、その楽しみ方は自由。なにしろ、お店のメニューには“飲み放題”ではなく、しっかりと“飲み比べ”と表記してあるんですから。

湯で極楽。自身の味を見つけてじっくり味わう極楽。「あぁぁ」とため息溢れる湯＆生時間なのだ。

『カギヤブルワリー自由が丘店』店長 中村亮太さん

店長：中村亮太さん「週末にはランチ営業もビール一杯のご利用も歓迎！」

『カギヤブルワリー自由が丘店』

自由が丘『カギヤブルワリー自由が丘店』

［店名］『カギヤブルワリー自由が丘店』

［住所］東京都世田谷区奥沢5-42-3トレインチ自由が丘B101

［電話］03-6715-6899

［営業時間］17時〜22時、土・日・祝：11時〜22時（ともにフード21時LO、ドリンク21時半LO）

［休日］不定休

［交通］東急東横線ほか自由が丘駅南口から徒歩2分

ポップで熱いモダン銭湯！

脊椎までしっかり熱が届く、熱くてキレイなサウナ室はサウナマニアにも人気。浴室壁画のモチーフは伝統的な富士山なれど、画風はモダンアート風という、自由が丘らしいオシャレな銭湯。

『カギヤブルワリー自由が丘店』までは徒歩で10分とちょっと遠いが、その道程のほとんどを九品仏川緑道を通りながら行けるという絶好の散歩道（地図で調べてね）。そして気持ちいい緑道を10分歩いた先に待っているのは、クラフトビール飲み放題！

風呂上がり、あえてこのくらい歩いた方が、ますますビールの味が格別になるよね〜。

『みどり湯』

自由が丘『みどり湯』

［店名］『みどり湯』

［住所］東京都目黒区緑が丘2‐7‐14

［電話］03‐3717‐4516

［営業時間］13時〜22時

［休日］木

［交通］東急東横線ほか自由が丘駅北口から徒歩7分

