妻が自殺未遂「殺してやりたい…」浮気を繰り返すDV夫に制裁
主演トリンドル玲奈！復讐計画は最終ステージへ…標的は幼い頃から自分を虐め続け、愛する夫を略奪した女！整形手術で顔を変え名前を捨て、別人になりすまして罠を張る！
すみれ(トリンドル玲奈)は田森(葉山奨之)を、投資家の彼氏に仕立て、花梨(宮本茉由)の嫉妬心を煽ることで、金城（古屋呂敏）との不倫関係を進展させようとする。
ところが、あることがきっかけで田森の正体が露呈、咄嗟にごまかそうとするが――。
更にすみれは、金城の妻・桜子(横山由依)と手を組み、金城のスキャンダルを週刊誌にタレコミ、その一方で、花梨には桔平との離婚と転籍を促す等、復讐の策略を進行させる。
第9話
