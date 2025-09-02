新作「カルピス」や「ウィルキンソン」など今週も飲料どっさり！コンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″まとめ。《9月2日時点》
ローソン、セブン-イレブン、ミニストップ、ファミリーマートのコンビニ4社では、2025年9月2日から8日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。
9月2日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。
「ブタキムラーメン」も無料
ローソンでもらえる商品
ローソン各店では、飲料がもらえます。
対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 ほうじ茶」と「リラックスジャスミンティー」（各600ml）です。
どちらか1本を購入すると、「お〜いお茶 濃い茶STRONG」（470ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は9月9日から22日まで。
セブンでもらえる商品
セブン-イレブン各店でも、飲料がもらえます。
対象商品は、「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア」（500ml）。
1本購入すると、「カルピス ブレンドプレミアム 贅沢3種のグレープ」（430ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は9月9日から22日まで。
ミニストップでもらえる商品
ミニストップ各店では、さまざまな飲料がもらえます。
1つめの対象商品は、アサヒ飲料「PLUSカルピス 免疫サポート」です。
1本購入すると、「PLUSカルピス」の「免疫サポート」「睡眠・腸活ケア」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、アサヒ飲料「PLUSカルピス 睡眠・腸活ケア」。
1本購入すると、「PLUSカルピス」の「免疫サポート」「睡眠・腸活ケア」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
「PLUSカルピス」の引換期間は9月2日から15日まで。
3つめの対象商品は、アサヒ飲料「ウィルキンソン タンサン」（500ml）です。
1本購入すると、「ウィルキンソン タンサン ザ フルーティー」（490ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、アサヒ飲料「ウィルキンソン タンサン レモン」（500ml）。
1本購入すると、「ウィルキンソン タンサン ザ フルーティー」（490ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は9月9日から22日まで。
「PLUSカルピス」と「ウィルキンソン タンサン」で引換期間が異なるのでご注意を。
ファミマでもらえる商品
ファミリーマート各店でも、さまざまな飲料がもらえます。
1つめの対象商品は、アサヒ飲料「ウィルキンソン タンサン」と「ウィルキンソン タンサン レモン」（各580ml）。
どちらか1本を購入すると、「ウィルキンソン タンサン エクストラ」の「ピンクグレープフルーツ」「グレープ」（各490ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス フルーツティーエード」です。
1本購入すると、「サントリー天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット」（各600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 濃い茶」（600ml）。
1本購入すると、「お〜いお茶 濃い茶STRONG」（470ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、明治「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「キャラメル風味」「チョコレート風味」。
どちらか1本を購入すると、「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「ココア風味」「バナナ風味」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、沖縄県では実施していません。
5つめの対象商品は、エースコック「スーパーカップ1.5倍 ブタキムラーメン」「がっつりいこうぜ ブタキムラーメン All Right！！」です。
どちらか1個を購入すると、「ちょこっと食べる！ブタキムラーメン」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも9月9日7時から15日まで。
また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。
対象商品は、ファミマル「霧島の天然水」「津南の天然水」（各600ml）です。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられるファミペイ無料券がもらえます。
引換期間は9月9日から15日まで。
コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週はバラエティ豊かな飲料とカップ麺が対象になっています。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ