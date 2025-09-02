¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¡Ù¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢È¯Çä¤«¤é4Ç¯¤Î1st¼Ì¿¿½¸½ÅÈÇ·èÄê Á¬Åò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼ýÏ¿
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬21Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¾±»Ê¹ÀÊ¿1st¼Ì¿¿½¸ ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë¤¬¡¢½ÅÈÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¡ª¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¾±»Ê¹ÀÊ¿
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÂè44ºî¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¾±»Ê¤¬21ºÐ»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¡É¤Ï¾±»Ê¼«¤é¤¬Ì¿Ì¾¡£°ìÂç³ØÀ¸¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¾±»Ê¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢´Ä¶¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¿´¶¤¬ÁÇÄ¾¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆùÂÎÈþ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿Á¬Åò¤Ç¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Á¡ºÙ¤«¤ÄÌµ¹¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥¢¡¼¥È¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤äÆÉ½ñ¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦°û¿©Å¹¤ä¡¢Îò»ËÅª½ñÊª¤¬ÊÉ°ìÌÌ¤ËÊÂ¤Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤â»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¾ì½ê¤ä°áÁõ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëÇÐÍ¥¡¦¾±»Ê¤ÎÁÏ¤ê½Ð¤¹À¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é21ºÐÅö»þ¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¾±»Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¤Ê°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï1999Ç¯10·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÂè44ºî¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥¥é¥á¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ê¥¢ÊõÏ©Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤ÎÁê¼êÌò¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¡ª¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¾±»Ê¹ÀÊ¿
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÂè44ºî¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¾±»Ê¤¬21ºÐ»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¡É¤Ï¾±»Ê¼«¤é¤¬Ì¿Ì¾¡£°ìÂç³ØÀ¸¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¾±»Ê¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢´Ä¶¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¿´¶¤¬ÁÇÄ¾¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï1999Ç¯10·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÂè44ºî¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥¥é¥á¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ê¥¢ÊõÏ©Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤ÎÁê¼êÌò¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£