中谷美紀、オーストリアの自宅の庭が「本当に自然豊か」「童話の世界ですね」「絵本の世界みたい」と話題
オーストリア在住の俳優・中谷美紀（49）が1日、自身のインスタグラムを更新。「#海外暮らし #田舎暮らし」のハッシュタグを添え、オーストリア・ザルツブルクの自宅の庭に現れた黒リスの姿を公開し、自然に囲まれた暮らしぶりが注目を集めている。
【動画】黒リス現る！「本当に自然豊か」「童話の世界ですね」と反響の中谷美紀の自宅庭
中谷は「ザルツブルクの庭で暮らす野生の黒リスと視線が交錯したような…」とつづり、木々の間を軽やかに駆け上がる黒リスの動画を投稿。深い緑に包まれた庭の中で生き生きと動く姿が、絵本のようなワンシーンを思わせる内容となっている。
コメント欄には「こんなに間近で見られるなんて本当に自然豊かですね」「絵本の世界みたい」「お庭で野生のリスが見れるなんて感動します」「童話の世界ですね」「素敵な環境ですね」といった声が寄せられ、オーストリアでの田舎暮らしを楽しむ中谷の様子に多くの反響が集まっている。
中谷は2018年にドイツ出身のビオラ奏者・ティロ・フェヒナー氏と結婚し、現在はオーストリアを拠点に生活している。
