『なんでも鑑定団』“西郷隆盛”の書状→衝撃鑑定額 今田耕司「これ本当？」と疑いの目
きょう2日に放送されるテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、西郷隆盛ゆかりの書状が登場。衝撃の鑑定額が出る。
【動画】「これ本当？」今田耕司も疑いの眼差し…西郷隆盛が死を覚悟して書いたとされる書状
お宝は、依頼人の祖父が手に入れ、50年以上前から鹿児島の実家でずっと保管している、西郷隆盛が島流しにされた際に死を覚悟した絶海の孤島で書かれたという書状。本物であれば、貴重な一品だが、MCの今田耕司は「これ本当？」と疑いの眼差しを向ける。
このほか、明治時代にヨーロッパからやってきた「美麗ガラス」が登場するほか、出張鑑定では「第23回名画鑑定大会」が行われる。
■出演者
【ＭＣ】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】土屋礼央
【出張鑑定】第23回名画鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張コメンテーター】加藤諒
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
■鑑定士軍団
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
阿藤芳樹（「阿藤ギャラリー」代表取締役）
額賀大輔（「ヌカガファインアート」代表取締役）
