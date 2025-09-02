掛け心地もデザインも“ちょうどいい”。1本でキマる、レイバンの万能サングラスが1万円台！ #AmazonスマイルSALE
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。
現在、 どんなファッションにも合い、日本人の顔立ちにぴったりなレイバン（Ray-Ban）のサングラスがお得に登場しています。
どんなファッションにも合うレイバン（Ray-Ban）の「ERIKA（エリカ）」、日本人の顔立ちにぴったりのローブリッジフィットが44％オフ！
[レイバン] サングラス 0RB4171 ERIKA 622/T354 Light Gradient Grey 54
17,497円
（44％オフ）
[レイバン] サングラス 0RB4171F ERIKA 865/13 BROWN GRADIENT DARK BROWN 54
15,972円
（40％オフ）
クラシカルなスタイルにモダンなメタル素材を組み合わせたレイバン（Ray-Ban）の「ERIKA METAL EVOLVE」が41％オフに！
[レイバン] サングラス RB3539 Erika Metal Evolve ユニセックス ユニバーサルフィット (鼻パッド付き) 調光 BLACK/EVOLVE PHOTO BLUE TO VIOLET LENS 54
17,680円
（41％オフ）
[レイバン] サングラス RB3539 Erika Metal Evolve ユニセックス ユニバーサルフィット (鼻パッド付き) 調光 BLACK/EVOLVE PHOTO BROWN TO DARK BRO LENS 54
21,782円
（27％オフ）
[レイバン] サングラス 0RB3539 ERIKA METAL メンズ 192/8G LIGHT GREY GRADIENT DARK GREY 54
17,303円
（35％オフ）
調整可能なノーズパッドがフィット感をアップしてくれるレイバン（Ray-Ban）の「0RB4334D」が40％オフに！
[レイバン] サングラス 0RB4334D 629271 DARK GREEN 55
14,641円
（40％オフ）
[レイバン] サングラス 0RB4089 BALORAMA 601/3162 G-15 GREEN 62
16,236円
（40％オフ）
レイバン（Ray-Ban）のアイコニックモデル「AVIATOR（RB3025）」が35％オフに！
[レイバン] サングラス 0RB4187F CHRIS 622/8G LIGHT GREY GRADIENT DARK GREY 54
15,460円
（11％オフ）
[レイバン] サングラス 0RB4260D 601/1 DARK GREY 57
14,392円
（41％オフ）
[レイバン] サングラス 0RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/33 B-15 BROWN 58
18,876円
（35％オフ）
新世代をも魅了するクラシックなデザインが特長のレイバン（Ray-Ban）製Jack（ジャック）サングラス「RB3565」が38％オフ！
[レイバン] サングラス RB3565 メンズ SILVER/CLEAR GRADIENT BLUE LENS 53
18,744円
（25％オフ）
[レイバン] サングラス RB3565 JACK 002/GG BLACK 51
28,917円
（38％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年9月2日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:｢AmazonスマイルSALE｣