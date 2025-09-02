訓練方法は生身のワンコと同じ。

最近は人型ロボのヒューマノイドがパルクールを披露したり、バク宙やカンフーなどアクロバティックな動きを可能にしています。犬型ロボでは、中国Unitreeの「Go2」が逆立ちや前宙、｢B2-W｣が車輪を活用したブレイクダンスを可能にしています。

だけど元祖犬型ロボ、Boston Dynamics（ボストン・ダイナミクス）の犬型ロボット「Spot」は？

「Spot」もアクロバットができるように

発売から5年が経ち、ついにバク転と側宙ができるようになりました！

宙返りができる「Go2」の重さは15kgほどですが、｢Spot｣は32.7kgと倍以上の体重差。側宙一回転はできても前後方向の一回転はムリなので、一度前足を着地させるバク転となるんですね。妙な人間っぽさがあります。

なぜこの動きが可能になったのか？

開発者のクマール氏は、｢Spot｣の強化学習の研究をしている人物。｢Spot｣はカメラやアームなどで荷重されていると、滑りやすい場所などでのバランスを保つのが難しくなりがち。そんなときでもロボ自身が立ち直れるようなプログラミングをしています。

アクロバットは不要な機能ですが、動きはかなり激しいですよね。そんな状態からでも立ち直れるなら、コケたときなどの回復がもっとスムーズになります。

Image: Boston Dynamic

バク転への道は、仮想空間でのシミュレーションで強化学習を行ない、上手くいけば報酬をゲットできるようニューラルネットワークを訓練します。これは生きているワンコが芸を習得するのにオヤツを貰うのと同じ。宙返りをするアニメ動画を教えて忠実に再現させるのが訓練になります。

現実世界で成果を試し、失敗すれば記録を見て原因を探って修正。また訓練へ戻り現実でお試し…のループがしばらく続いた結果、3連続以上のバク転が可能になりました。

ご褒美をモチベーションに特訓するのは、ヒトもイヌもロボットも同じってのが面白いですね。

人々に知って欲しい

ボストン・ダイナミクスとしてはダンスやアクロバットなどの動作で、世の人々にロボットは何ができるのか？を知ってもらい、人々の考えがロボットのさらなる進化につながると考えています。

先日アメリカのスター発掘番組に参戦したのも、それが理由だったんですって。

クマール氏は「番組のためにアクションをできるようにしてほしい」と頼まれたそうですし、今度はアクロバットのお披露目で出てくるかな？

パナソニック USB入出力急速充電器 BQ-CC87LAM-K 3,280円 Amazonで見る PR PR

Source: YouTube (1, 2), Boston Dynamics via The Awesomer