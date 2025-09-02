

ビジネスパーソンなら最低限知っておきたい銀行にまつわる豆知識をご紹介します（写真：yamahide／PIXTA）

「銀行はオワコン」「フィンテックで銀行がなくなる」――。

そんな声も聞かれるなか、本当に銀行ビジネスに未来はないのでしょうか。実は、銀行を取り巻く環境は大きく変化し、三菱UFJ、三井住友、みずほの3大メガバンクは、2024年3月期、2025年3月期と過去最高益を記録し、姿を消していた就職ランキングにも再登場しています。

本稿では、菊地敏明氏著『銀行ビジネス』より、ビジネスパーソンなら最低限知っておきたい銀行にまつわる豆知識をご紹介します。

地銀と第二地銀の違いとは？

最初に銀行口座を開設したのが地元の地方銀行だったという人も少なくないのではないでしょうか。

そんな地方銀行ですが、一般的には第二地方銀行もあわせて地方銀行と呼ばれることが多いようです。

この両者の違いですが、加盟する協会が異なっています。

全国地方銀行協会に加盟しているのが地方銀行で、略して地銀。第二地方銀行協会に加盟しているのが第二地方銀行で、略して第二地銀です。このように書くと、何だか身もふたもない感はありますが……。

全国地方銀行協会の会員は「銀行法により免許を受けた銀行であって、主たる営業基盤が地方的なもの」で、なおかつ「加入につき会員総会の承認を得」たものだと、同協会の定款には記されています。

一方の第二地方銀行協会の会員は、やはり定款によって「この協会の会員は、平成元年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律（昭和43年法律第86号）第6条第5項の規定に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされた銀行及び会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行であって、主たる営業基盤が地方的なもの」で、なおかつ「理事会の承認を得」たものとされています。

少し難しい表現になっていますが、ここでいう「銀行法により免許を受けたとみなされた銀行」とは、相互銀行から転換した銀行のことです。

つまり、地方銀行と第二地方銀行ではその成り立ちにも違いがあり、第二地銀の大部分がこの相互銀行から転換した銀行であるのに対し、地銀のルーツは日本初の銀行である第一国立銀行の誕生以降、数多く誕生した国立銀行である場合が少なくありません。

バブル崩壊以降加速する再編の波

この成り立ちも影響し、地銀は地域に大きな影響力を持ち、各都道府県や市町村などの自治体の指定金融機関として、公金の収納、支払の事務を取り扱う場合も多くなっています。

規模の面でみても、第二地銀は地銀よりも小さいところがほとんどです。そのため、第二地銀は地銀よりもバブル崩壊、金融危機の影響を大きく受け、1989年末には68行あったものの、2025年1月時点では再編などによって36行にまで減少しました。

それに対して、地銀は同じく1989年末の64行が2025年1月時点では61行と、こちらは3行の減少にとどまりました。ただし、長らく続いた「ゼロ金利」「マイナス金利」の影響もあって、経営環境は依然として厳しく、再編の波は現在進行形であるといっていいでしょう。

例えば、2026年にはどちらも長野県に本店がある地銀の八十二銀行と第二地銀の長野銀行が合併して八十二長野銀行に、2027年には荘内銀行（山形県）と北都銀行（秋田県）が合併してフィデア銀行となる予定です。

そのほかにも、水面下でさまざまな再編の動きがあるといわれています。つまり、地銀も第二地銀もさらなる減少が見込まれるわけです。

加えて、近年は地銀、第二地銀が持株会社を設立するケースが増えています。例えば、ふくおかフィナンシャルグループは傘下に地銀の福岡銀行（福岡県）、十八親和銀行（長崎県）、第二地銀の熊本銀行（熊本県）、福岡中央銀行（福岡県）などを抱え、コンコルディア・フィナンシャルグループは地銀の横浜銀行（神奈川県）、第二地銀の東日本銀行（東京都）、神奈川銀行（神奈川県）などを抱えています。

さらには、都市銀行のりそな銀行の持株会社であるりそなホールディングスは、埼玉りそな銀行のほか、地銀の関西みらい銀行（大阪府）、第二地銀のみなと銀行（兵庫県）を傘下に抱えています。

ネット証券大手のSBI証券を有するSBIホールディングスも、地銀との連携で巨大な銀行グループの形成を目指す「第4のメガバンク」構想を打ち出し、地銀の筑邦銀行（福岡県）、清水銀行（静岡県）、第二地銀の福島銀行（福島県）、東和銀行（群馬銀行）など、多くの銀行と資本業務提携を結び、しかも傘下にSBI新生銀行も抱えています。

このように、地方銀行の再編は都市銀行やネット証券なども巻き込んだものとなり、今後もその流れは加速していくことになるでしょう。5年後、10年後の地方銀行、第二地方銀行の勢力図、業界地図は、現在と大きく異なっているのかもしれません。

知られざる信託銀行の世界

続いて紹介するのは、信託銀行です。信託銀行という言葉自体は聞いたことがあっても、どんな仕事をしているのかよくわからないという人が多いのではないでしょうか。

では、信託銀行とはどんな銀行で、都市銀行や地方銀行と何が違うのか。

信託業務を営む金融機関や信託会社などが加盟する信託協会のホームページには、「信託銀行とは、『銀行業務』のほかに『信託業務』と『併営業務』を行っている銀行のこと」と説明されています。

もっとも、「『信託業務』と『併営業務』を行っている銀行」といわれても、そもそもどんな業務だか、正直よくわかりませんよね。まずは、この2つの業務についてみていきましょう。

「信託業務」とは？

まず「信託業務」とは、個人や法人が自らの財産を他者に預け、その他者が管理・運用することを指します。文字通り、お金や不動産などの財産を、「信じて託す」わけです。

この託す側を「委託者」、託される側を「受託者」と呼びます。

もともとは資産家から株式や不動産などの資産を託され、管理、運用することで利益を上げ、そこから手数料を受け取るというビジネスでしたが、現在ではより広く普及させるために商品化されたサービスも少なくありません。

例えば「金銭信託」はその代表ともいえ、顧客（委託者）から預かった資金を運用し、収益を配当するもので、銀行預金に近い商品です。

あるいは、今ではかなり一般的になった投資信託も信託銀行が受託者となり、委託者である資産運用会社の指示を受けて運用、管理する仕組みになっています。

「併営業務」とは？

もう1つの「併営業務」には、遺言の保管や遺言執行業務などの相続関連業務、企業の株主の名簿を管理する業務などの証券代行業務、不動産の売買の仲介業務などがあります。

信託業務は金融機関以外の信託会社も行うことができますが、この併営業務は兼営法の認可を受けた金融機関しか行うことができません。

もっとも、この認可を受けている金融機関は都市銀行、地方銀行を含めて数多くあります。そのうち「信託銀行」と呼ばれている銀行は、何度かご紹介している金融庁の銀行免許一覧の中で信託銀行に分類されている13行を指すのが一般的で、先ほどの信託協会の定義よりも狭くなることになります。

日本の代表的な信託銀行

例えば、メガバンクのグループである三菱UFJ信託銀行（三菱UFJフィナンシャル・グループ）、みずほ信託銀行（みずほフィナンシャルグループ）、SMBC信託銀行（三井住友フィナンシャルグループ）の3行は、代表的な信託銀行です。

さらには、三井住友信託銀行も大手の信託銀行の1つです。ただし、少し紛らわしいのですが、「三井住友」とは付いていても、現在は三井住友フィナンシャルグループとの関係は希薄になっていて、直接的な資本関係もありません。そのため、三井住友信託銀行は独立系の信託銀行と呼ばれたりもします。

メガバンクのグループではないぶん、通常の銀行業務にも力を入れていて、信託銀行の中でも預金量は最大を誇ります。





また、証券最大手の野村證券のグループである野村信託銀行もあり、先ほどの13行の中でリテール（個人向け）業務を行っているのは主にこの5行。そのほかの信託銀行はほとんど法人向けにビジネスを展開していますから、それも信託銀行が一般にはあまりなじみがない理由の1つです。

信託銀行といえば、富裕層向けの銀行というイメージもあるかもしれません。

けれども、2024年から新NISAがスタートしたこともあり、投資信託が幅広い層に普及するようになっていますし、相続税がかかる範囲が広がったことで、相続をなるべくスムーズに行いたいと考える人なども増えているようです。私たちが信託銀行と関わるケースも増加し、今後はもっと身近な存在になっていくと考えられます。

（菊地 敏明 ： 金融エディター）