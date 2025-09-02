ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡ÖÈïºÒÃÏÉü¶½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤ÊÆ°¤¡× ÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤Ø¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤ò¤ÎÁ´ÌÌÅ±ÇÑÊý¿ËÈ¯É½
ÂæÏÑÅö¶É¤¬¤¤Î¤¦¡Ê1Æü¡Ë¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¢Æþµ¬À©¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÈïºÒÃÏÉü¶½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤ÊÆ°¤¡×¤À¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÅö¶É¤ÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¸å¡¢Ê¡Åç¡¢°ñ¾ë¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢ÀéÍÕ¤Î5¤Ä¤Î¸©¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ºÃÏ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ä¡ÖÊü¼ÍÀÊª¼Á¸¡ººÊó¹ð½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Æü¡¢¤³¤ì¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ»º¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡¦¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¢Æþµ¬À©¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡Öº£ÈÌ¤ÎÂæÏÑ¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈïºÒÃÏÉü¶½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤ÊÆ°¤¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢ÂæÏÑÂ¦¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÆüÂæ´Ö¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¡¢Í§¹¥´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ú¤Â³¤Í¢Æþµ¬À©¤¬Â³¤¯Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Áá´üÅ±ÇÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
