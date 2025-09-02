◇MLB アストロズ8-3エンゼルス(日本時間2日、ダイキン・パーク)

エンゼルスの菊池雄星投手がアストロズ戦に先発登板。2回から5イニング連続失点を重ね、「6回途中5失点」で今季10敗目となりました。

菊池投手は初回、いきなり二つの四球で1アウト1、2塁のピンチを背負います。それでも後続は二者連続三振に打ち取り、無失点で切り抜けます。

しかし2回、甘く入ったカーブをレフトスタンドに運ばれ、ホームランで先制を許します。

さらに3回はタイムリーを浴び1点を追加。それでも4回、味方が2ラン含む2本の本塁打で3点を返し、菊池投手を援護します。

それでも直後の4回、先頭から連打ですぐさま同点に追いつかれます。さらに5回は2アウト2塁の場面で4番カルロス・コレア選手にタイムリーを浴び逆転を許します。

菊池投手は6回、2アウトからヒットで出塁を許したところで降板。

この日は試合を作れず、5回2/3で97球、8被安打、1被本塁打、6奪三振、2与四球、5失点の内容となりました。エンゼルスは打線も4回以外は得点とならず、菊池投手は今季10敗目となりました。