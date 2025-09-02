TBS良原安美アナ、ミニスカ私服で美脚披露「ガーリーで新鮮」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】TBSの良原安美アナウンサーが2日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】TBS美人アナ、美脚際立つ膝上ミニスカ姿
良原は「9月になってしまった！！」と書き出し、「数年ぶりのアフタヌーンティーへいきました」と8月の出来事を振り返り私服姿を公開。黒のトップスにミニスカートを合わせ、スラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「私服姿も素敵」「スタイル抜群」「ガーリーで新鮮」「美脚ですね」「プライベート感に癒される」「いつも可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TBS美人アナ、美脚際立つ膝上ミニスカ姿
◆良原安美アナ、ミニスカート姿で美脚披露
良原は「9月になってしまった！！」と書き出し、「数年ぶりのアフタヌーンティーへいきました」と8月の出来事を振り返り私服姿を公開。黒のトップスにミニスカートを合わせ、スラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「私服姿も素敵」「スタイル抜群」「ガーリーで新鮮」「美脚ですね」「プライベート感に癒される」「いつも可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】