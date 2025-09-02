¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡×¡ß¡ÖCITEN¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥àÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/02¡Û¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖCITEN¡×¤ÈSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ò°·¤¦¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢9·î10Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥°¥Ã¥º
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡×¤È¡ÖCITEN¡×¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¼Â¸½¡£¡ÖCITEN¡×´ûÂ¸¤Î¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¥ê¥Ã¥×¥Ý¡¼¥Á¤Î·¿¡Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´Æ½¤¤·¤¿¿§¤äÁÇºà¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²¡¤·²Ö¥¢¡¼¥È¤Î³¨ÊÁ¤Ê¤É¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡×³ÆÅ¹ÊÞ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£¡ÖCITEN¡×¤Ï¤¸¤á¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì
