岡田結実、母と「語り尽くした」外食ショット公開「美人親子」「肌綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の岡田結実が1日、自身のInstagramを更新。母親でタレントの岡田祐佳との外食の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】岡田結実「肌綺麗」と話題の美人母顔出し
岡田は「最近の美容と食」とテーマを掲げ、近況がうかがえる写真を複数枚投稿。母親とスイーツ店を訪れた際の2ショットについては「ままとかき氷食べに行った とらやあんスタンドずっと行ってみたかったから嬉しかったし、語り尽くしたよね」と母親との時間を満喫した様子を報告し、店内でピースサインを決める親子の仲睦まじいショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「美人親子」「仲良し」「微笑ましい」「肌綺麗」「癒される」「羨ましい関係」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】岡田結実「肌綺麗」と話題の美人母顔出し
◆岡田結実、母親とのかき氷デート報告
岡田は「最近の美容と食」とテーマを掲げ、近況がうかがえる写真を複数枚投稿。母親とスイーツ店を訪れた際の2ショットについては「ままとかき氷食べに行った とらやあんスタンドずっと行ってみたかったから嬉しかったし、語り尽くしたよね」と母親との時間を満喫した様子を報告し、店内でピースサインを決める親子の仲睦まじいショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「美人親子」「仲良し」「微笑ましい」「肌綺麗」「癒される」「羨ましい関係」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】