SUPER EIGHT横山裕、24時間マラソン“横山会”集結の裏側 事前にネタバレしていた後輩明らかに
【モデルプレス＝2025/09/02】SUPER EIGHTの横山裕が、9月1日放送の日本テレビ系「完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！〜」に出演。事務所の先輩や後輩からの応援の裏側が明かされた。
【写真】横山会サプライズ登場を事前にバラしていたメンバー
8月30日・31日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」でチャリティーランナーとして見事105キロを完走した横山。スタート時には、嵐の相葉雅紀が登場し、横山が「まーくん」、相葉は横山の本名である侯隆（きみたか）にちなんで「きみちゃん」と呼びあい、送り出された。
また、休憩の各地点にも同じ事務所の先輩や後輩が集結。城島茂とSixTONESの森本慎太郎は、「ザ！鉄腕！DASH!!」（毎週日曜よる7時〜）でも共演する横山のために「食欲がなかったんですよ、固形物が全然食べれなかった」という横山へ福島産の食材をつかった料理を差し入れ。自身も2014年にチャリティランナーをつとめた城島は、70km地点での横山を「結構ギリギリな感じがしました」と語り、ゴールが「見えるんだけれどなかなか近づかない」しんどさがあると推察。続けて、横山のこれまで背負ってきた人生や走ってきた道のりが「もっと背中を押してくれる」と語った。
また、87km地点の休憩所には、横山を慕う後輩たち・通称「横山会」も“サプライズ応援”に集結。WEST.の濱田崇裕（※「濱」は正式には異体字）、桐山照史、小瀧望、Aぇ! groupの小島健、佐野晶哉が集まったが、仙台でのコンサートのため、応援に来られなかったなにわ男子の大橋和也、藤原丈一郎の分もエールを届けた。
当日の放送では時間が合わず対面の中継はなかったものの、この日の放送ではその際の様子が公開された。実は“サプライズ応援”とはいうものの、事前の激励のためのYouTubeで小瀧が「31日、お願いします」と横山に向かって言ってしまったのだという。「小瀧くんが行くことをペラってしまい…」と休憩しながら口にした横山に、小瀧は膝をついて平謝り。横山は中継でこの話をしようとしていたそうで「そのネタバラシしようと思ったけど、それもできず…」と残念そうに口にしながら、後輩たちの姿に笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
