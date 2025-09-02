チュートリアルの徳井義実が１日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、０１年のＭ−１グランプリで、史上最低の５０点を取った時の事を振り返った。

徳井は０１年のＭ−１について「未だに忘れられへん。スタジオの玄関に札束がブワーッと飾られていて」「松本さんにもほぼ会ったことが無い状態。おかしくなる寸前だった」と想像を絶する緊張感だったと振り返った。

ウエストランド井口浩之は「みんなえづいてたとか（聞いた）。得点も辛らつにつけるじゃないですか」と聞くと、徳井は「オレらの時、Ｍ−１史上最低点数やしな。５０点。松本さんに」とダウンタウンの松本人志に「５０点」を付けられた伝説シーンを振り返った。

この５０点は、今でも史上最低点となっている。

お笑いのカリスマに「５０点」と評価されたことに「マジで、あ、もうやめなあかんねやって。ホンマに思って。帰りの新幹線で同級生が『おもろかったで』ってメールをくれるが、ブワーって涙が出てきて」と言うと、井口もとろサーモン久保田も「つらい…」と同情だ。

徳井は「次の日も劇場が入っているから出ないといけない。でもお客さんは昨日のＭ−１を見てて、松本さんにおもしろくないと言われていることを知っている。それで劇場に出て行くって。当時はバチバチの劇場で、おもろいか、おもろくないか判断されている。ホンマに死ぬかと思った」と振り返っていた。

その後、チュートリアルは０６年にＭ−１優勝を果たしている。