櫻井翔、ドラマ撮影で“マイナス24度”冷凍庫の中に 相葉雅紀は暑さ対策グッズを大量購入「全部ポチって」
【モデルプレス＝2025/09/02】嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内にて行われた「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に出席。夏の初めての経験を明かす場面があった。
同イベントで、この夏の初めての経験を問われた櫻井は「ドラマの撮影で、マイナス24度の冷凍庫の中に行きまして…初めてでしたね」と告白。「ダウンやカイロを用意してもらって、震えながら外に出たら40度。40度とマイナス24度を行き来していました」と約60度差の体験を明かした。相葉は「寒いの？暑いから入ったら気持ちよくならないの？」と疑問を投げかけると、櫻井は「最初は気持ちいいけど、撮影に長くいるとなかなか大変でした」と過酷な撮影を振り返った。
一方、相葉は「暑さ対策をかなりしました。初めていろんなスマホに上がってくるグッズを買いに行って…」と口にすると、櫻井は「そうなの？（笑）例えば？」と興味津々。相葉は「首からかけて風が出て冷えるやつとか、腰につけて風が入ってくるやつを全部ポチって…」と話しつつも「結局、氷嚢（ひょうのう）が1番良かった。全部含めて良いんですけど、氷嚢もプラスすると最高」と力説していた。（modelpress編集部）
