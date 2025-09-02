テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限意識
148.89 エンベロープ1%上限（10日間）
148.87 200日移動平均
148.57 一目均衡表・基準線
148.27 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
147.71 現値
147.68 一目均衡表・転換線
147.52 21日移動平均
147.41 10日移動平均
146.76 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.70 一目均衡表・雲（上限）
145.94 エンベロープ1%下限（10日間）
145.65 一目均衡表・雲（下限）
145.63 100日移動平均
ドル高円安が進む展開。上方向はボリンジャーバンド2シグマ上限の１４８．２７がポイント。
