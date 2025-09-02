148.89　エンベロープ1%上限（10日間）
148.87　200日移動平均
148.57　一目均衡表・基準線
148.27　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
147.71　現値
147.68　一目均衡表・転換線
147.52　21日移動平均
147.41　10日移動平均
146.76　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.70　一目均衡表・雲（上限）
145.94　エンベロープ1%下限（10日間）
145.65　一目均衡表・雲（下限）
145.63　100日移動平均

ドル高円安が進む展開。上方向はボリンジャーバンド2シグマ上限の１４８．２７がポイント。