日本テレビ系特番「完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！〜」（午後9時）が1日、放送された。チャリティーランナーを務めたSUPER EIGHT横山裕（44）が、酷暑の中での練習期間を「1回も暑いと思わなかった」と振り返り、その理由を語った。

先月30、31日に放送された「24時間テレビ48」でチャリティーランナーを務め、105キロを完走した横山に密着した特番。1日目のゴール直前、横山は右足の痛みを訴え2キロの坂の途中で歩き出したが「クールダウンです。もう無理しません。明日のこと考えて」と説明するシーンがあった。

その後ゴールにたどり着くと、トレーナーの中川修一氏は横山について「歩きが何しろすごい前向きで、早い。グングングングン。走れなくなって歩いてるんじゃなく、歩いてる。切り替えてるから」と評価。横山もうなずきながら「そうですね。前には進まなアカンから」と語った。

終始ひょうひょうとした様子だったが、周囲に「明日暑いんですよね？」と聞いて苦笑い。スタッフが「練習中は暑いの全然しんどそうじゃなかった」と振り返ると、横山は「1回も暑いと思わなかったんですよね。サウナ行ってるからだと思う。ホントにそれしか理由がない」と大真面目に語って笑いを誘った。